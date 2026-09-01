Studiu Edenred: Pauza de prânz a românilor se scurtează. Aproape 8 din 10 angajați termină masa în cel mult 30 de minute

8 din 10 angajați petrec maximum jumătate de oră la prânz

7 din 10 omit masa de prânz zilnic sau ocazional

2 din 3 angajați spun că pauza le aduce mai multă energie și concentrare

Conform celui mai recent studiu realizat de Edenred, liderul pieţei de beneficii extrasalariale, pauza de prânz a angajaților s-a scurtat în ultimul an, deși beneficiile unei pauze optime sunt tot mai clar recunoscute. Dacă în 2025, aproximativ 70% petreceau sub 30 de minute la prânz, la ora actuală procentul a ajuns la 78%. Deși preocuparea pentru un stil de viață sănătos este în creștere, iar cercetările susțin importanța respectării programului de mese regulate, pauza de prânz este adesea sacrificată din cauza volumului ridicat de muncă: 69% dintre respondenți omit prânzul în fiecare zi sau ocazional, deși îi recunosc multiplele avantaje.

Interacțiunea cu colegii, principalul motiv de bucurie al pauzei de prânz

Pe lângă rolul nutritiv, masa de prânz are o componentă importantă de relaxare, care contribuie direct la bunăstarea angajaților. Conform datelor din studiu, 65% dintre intervievați spun că prânzul le aduce mai multă energie și concentrare, 44% consideră conversațiile cu colegii ca fiind cea mai plăcută parte a pauzei, 39% simt un boost de energie și stare de bine, iar 26% observă o creștere a capacității de concentrare. Pauza de prânz devine astfel cel mai important moment de wellbeing al zilei de lucru, un prilej de reconectare, reset mental și echilibru.

„Pauza de prânz se scurtează, deși datele arată clar cât de mult contribuie la productivitate, concentrare și stare de bine. Această contradicție ne-a determinat să readucem în centrul atenției valoarea unei pauze adevărate de prânz. Prânzul nu este doar o masă, ci un moment esențial al zilei de lucru – un reset de energie, echilibru și reconectare. În fiecare an observăm aceeași tendință: ritmul de lucru crește, presiunea asupra angajaților crește, iar pauza de prânz este prima care se comprimă. Totuși, studiul nostru arată că exact această pauză are cel mai valoros impact asupra stării de bine: mai multă energie, mai mult focus și o capacitate mai bună de a lucra în echipă. Pauza de prânz este, de fapt, un instrument de performanță” declară Gorkem Oran, Director General Edenred România.

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