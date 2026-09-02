Un nou capitol în oncologia din România: MagnaPharm și Laboratoires Pierre Fabre anunță disponibilitatea a două terapii țintite pentru pacienții din România

MagnaPharm Marketing & Sales România, în parteneriat cu grupul farmaceutic francez Laboratoires Pierre Fabre, anunță extinderea portofoliului său de oncologie din România cu două terapii țintite (substanțele active encorafenib și binimetinib). Lansarea extinde opțiunile terapeutice disponibile pacienților și medicilor din România care se confruntă cu forme de cancer cu mutații BRAF și reflectă o colaborare între cele două companii care se întinde pe mai mult de 30 de ani.
Provocarea reprezentată de cancer în România
Cancerul rămâne una dintre cele mai importante provocări de sănătate publică din România și din întreaga lume. În România, cancerul colorectal se numără printre cele mai frecvent diagnosticate afecțiuni oncologice, cu peste 13.500 de cazuri noi înregistrate în fiecare an (1). Melanomul, deși mai puțin frecvent, este o formă deosebit de agresivă de cancer de piele, care poate evolua rapid atunci când nu este abordată precoce. În cazul ambelor boli, biologia specifică a tumorii fiecărui pacient determină într-o măsură din ce în ce mai mare alegerea celei mai potrivite conduite terapeutice.
Două terapii țintite complementare
Noile opțiuni disponibile sunt terapii țintite cu administrare orală care acționează asupra căii de semnalizare MAPK (RAS–RAF–MEK–ERK), un lanț de semnale moleculare care poate determina creșterea necontrolată a tumorii atunci când este prezentă o mutație activatoare a genei BRAFV600 Encorafenib este un inhibitor BRAF. Binimetinib este un inhibitor MEK.
La nivel internațional, combinația este aprobată pentru anumite tipuri de cancer cu mutație BRAFV600, fiind susținută de un amplu program de dezvoltare clinică:
Citeşte comunicatul integral AICI