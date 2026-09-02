Un nou capitol în oncologia din România: MagnaPharm și Laboratoires Pierre Fabre anunță disponibilitatea a două terapii țintite pentru pacienții din România

MagnaPharm Marketing & Sales România, în parteneriat cu grupul farmaceutic francez Laboratoires Pierre Fabre, anunță extinderea portofoliului său de oncologie din România cu două terapii țintite (substanțele active encorafenib și binimetinib). Lansarea extinde opțiunile terapeutice disponibile pacienților și medicilor din România care se confruntă cu forme de cancer cu mutații BRAF și reflectă o colaborare între cele două companii care se întinde pe mai mult de 30 de ani.

Provocarea reprezentată de cancer în România

Cancerul rămâne una dintre cele mai importante provocări de sănătate publică din România și din întreaga lume. În România, cancerul colorectal se numără printre cele mai frecvent diagnosticate afecțiuni oncologice, cu peste 13.500 de cazuri noi înregistrate în fiecare an (1). Melanomul, deși mai puțin frecvent, este o formă deosebit de agresivă de cancer de piele, care poate evolua rapid atunci când nu este abordată precoce. În cazul ambelor boli, biologia specifică a tumorii fiecărui pacient determină într-o măsură din ce în ce mai mare alegerea celei mai potrivite conduite terapeutice.

Două terapii țintite complementare

Noile opțiuni disponibile sunt terapii țintite cu administrare orală care acționează asupra căii de semnalizare MAPK (RAS–RAF–MEK–ERK), un lanț de semnale moleculare care poate determina creșterea necontrolată a tumorii atunci când este prezentă o mutație activatoare a genei BRAFV600 Encorafenib este un inhibitor BRAF. Binimetinib este un inhibitor MEK.

La nivel internațional, combinația este aprobată pentru anumite tipuri de cancer cu mutație BRAFV600, fiind susținută de un amplu program de dezvoltare clinică:

În melanomul nerezecabil sau metastatic cu mutație BRAF V600 combinația encorafenib plus binimetinib a fost evaluată în studiul de fază III COLUMBUS, care a raportat o supraviețuire mediană fără progresia bolii de 14,9 luni și o supraviețuire globală mediană de 33,6 luni (2). Datele de urmărire la 7 ani, publicate recent, au confirmat în continuare eficacitatea susținută pe termen lung a combinației.

combinația encorafenib plus binimetinib a fost evaluată în studiul de fază III COLUMBUS, care a raportat o supraviețuire mediană fără progresia bolii de 14,9 luni și o supraviețuire globală mediană de 33,6 luni (2). Datele de urmărire la 7 ani, publicate recent, au confirmat în continuare eficacitatea susținută pe termen lung a combinației. În cancerul colorectal metastatic cu mutație BRAF V600E , encorafenib în asociere cu cetuximab a fost studiat în studiul de fază III BEACON CRC, care a demonstrat o îmbunătățire a supraviețuirii globale comparativ cu regimurile standard de chimioterapie la pacienții tratați anterior (3).

, encorafenib în asociere cu cetuximab a fost studiat în studiul de fază III BEACON CRC, care a demonstrat o îmbunătățire a supraviețuirii globale comparativ cu regimurile standard de chimioterapie la pacienții tratați anterior (3). La nivel internațional, combinația encorafenib plus binimetinib a primit, de asemenea, aprobare în cancerul pulmonar fără celule mici cu mutație BRAFV600E, reflectând în continuare rolul tratamentelor țintite împotriva BRAF în diferite tipuri tumorale (4).

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