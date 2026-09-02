Emoție tricoloră în magazinul PENNY din Mihăilești: fanii se pot întâlni cu Marius Niculae, Miodrag Belodedici și RONNY

Vineri, 4 septembrie, începând cu ora 12:00, magazinul PENNY din Mihăilești devine punct de întâlnire pentru pasionații de fotbal și pentru familiile care se pregătesc de noul an școlar. Doi dintre cei mai îndrăgiți foști fotbaliști români, Marius Niculae și Miodrag Belodedici, vor fi alături de fani, împreună cu RONNY, mascota Echipei Naționale de Fotbal.

Acțiunea este organizată de PENNY în parteneriat cu Federația Română de Fotbal și marchează un moment special din campania „Tricolorii – Învățăm împreună”. Fanii îi pot întâlni pe Marius Niculae și Belodedici, pot face fotografii alături de ei și de mascota RONNY și pot descoperi colecția de produse dezvoltată împreună cu FRF pentru susținătorii Tricolorilor.

Disponibilă în magazinele PENNY până pe 29 septembrie, colecția din gama „Tricolorii – Învățăm împreună” include produse utile pentru activitățile de zi cu zi ale elevilor, de la caiete și blocuri de desen, până la ghiozdane, penare și instrumente pentru activități creative.

La eveniment sunt așteptați clienții, alături de copiii care se pregătesc de începerea școlii, într-o zi în care spiritul Echipei Naționale se împletește cu bucuria unui nou început. Citeşte comunicatul integral AICI