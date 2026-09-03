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Contrabanda, creștere record pentru ultimii zece ani

Contrabanda, creștere record pentru ultimii zece ani
Mediafax
03 sept. 2026, 12:14, Comunicate
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Piața neagră a țigaretelor a crescut în iulie 2026 cu 3,4 p.p., până la aproape 14% din totalul consumului, comparativ cu 10,5% în mai, conform companiei de cercetare Novel. Este cea mai mare creștere a pieței negre în mai mult de o decadă.

„În iulie 2026, cea mai mare creștere a comerțului ilegal cu țigarete se înregistrează în partea de sud-vest a țării, cu 8,4 p.p., până la 17,4%. O majorare semnificativă e notată și în zona București, cu 8,1 p.p., până la 17,5%. Cea mai mare pondere a pieței negre la nivel regional se înregistrează în partea de sud, și anume 19,5%. Din punctul de vedere al provenienței produselor, Bulgaria se situează la 26,9%, după Duty Free  (29,7%), iar ponderea produselor de origine necunoscută se află la peste 20%, în creștere cu 16,4 p.p.. Ponderea produselor provenite din Republica Moldova continuă să scadă în iulie cu 4,9 p.p. până la 10,2%.”, a declarat Marian Marcu, Director GeneralNovelResearch.

“Datele Novel Research pentru iulie 2026 transmit un semnal de alarmă care nu poate fi ignorat: piața ilegală a produselor din tutun a ajuns la 13,9% din consumul total, în creștere cu 3,4 pp față de luna mai. Este cea mai abruptă creștere din ultimul deceniu și o dovadă că rețelele de comerț ilicit reacționează rapid la schimbările din piață și la vulnerabilitățile cadrului economic și fiscal. Nivelurile înregistrate în București (17,5%), Sud (19,5%) și Nord-Est (18,8%) confirmă impactul semnificativ al comerțului ilicit inclusiv în zone cu pondere economică ridicată, afectând direct veniturile bugetare, competitivitatea economiei legale și eficiența politicilor publice. Apreciem eforturile autorităților de aplicare a legii în combaterea traficului ilicit, care au dus la confiscarea a circa 105 milioane de țigarete în primele opt luni ale anului, potrivit StopContrabanda.ro. Salutăm, de asemenea, recentele măsuri legislative menite să reducă comercializarea ilegală a produselor din tutun provenite din state ale Uniunii Europene pe teritoriul național. Credem cu tărie că astfel de măsuri legislative, susținute de eforturi consecvente de aplicare a legii, pot contribui semnificativ la diminuarea pieței ilicite, ceea ce înseamnă creștere a veniturilor la bugetul de stat și susținerea economiei legitime”, a declarat Ileana Negulescu, Director pentru afaceri externe al Ariei Europa de Sud Est, BAT. Citeşte comunicatul integral AICI

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