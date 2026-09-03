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Best Electric City Car 2026 – vitrina mobilității urbane, își așteaptă vizitatorii la București Mall, în perioada 04-08 septembrie

Best Electric City Car este o competiție dedicată vehiculelor electrice urbane din România, organizată de FloteAuto în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor și susținută de Arval România ca partener principal și voce activă pentru tranziția către mobilitate sustenabilă.
Best Electric City Car 2026 – vitrina mobilității urbane, își așteaptă vizitatorii la București Mall, în perioada 04-08 septembrie
Mediafax
03 sept. 2026, 16:18, Comunicate
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Cele mai noi autoturisme electrice urbane lansate anul acesta pe piața din România participă la Best Electric City Car, competiție ce se desfășoară între 3 și 8 septembrie în București. Printre acestea, VW ID.Polo vine cu primul exemplar expus și condus în România.

Clasa mini / mică, dedicată vehiculelor cu lungime de aproximativ patru metri, reunește BYD Dolphin Surf, Dacia Spring 2026, Renault 4, Kia EV2, Jeep Avenger, MINI Aceman și VW ID.Polo, în timp ce categoria micro, a cvadriciclurilor din clasele L6e și L7e, este reprezentată de AllView 4City, Linktour Alumi și Nieve Q-eN (in două variante).

Pe 3 si 4 septembrie, acestea pot fi testate de clienții de leasing operațional ai Arval, angajații grupului BNP Paribas și de partenerii acestora. Apoi mașinile ajung în parcarea București Mall și pot fi admirate de public. Pe durata expoziției, vizitatorii pot consulta specificațiile tehnice și ofertele comerciale ale fiecărui model prin codurile QR afișate pe vehicule și pot discuta cu reprezentanții mărcilor.

În ultima etapă a Best Electric City Car, pe 7 si 8 septembrie, fiecare model va fi testat și evaluat de jurnaliști auto, influenceri și manageri de flote direct în trafic. Sesiunile de teste urbane, periurbane și de încărcare se vor desfășura pe un traseu de 30 km dus-întors, iar în urma lor juriul acordă punctajele.

Câștigătorii vor fi anunțați într-o conferință de presă la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, iar publicul își va desemna, la rândul său favorita, pentru Premiul de Popularitate.

„Nu este un secret faptul că traficul urban devine din ce în ce mai complicat pentru mașinile mai mari de 4 metri, la care se adaugă costul suplimentar al combustibilului (chiar și în cazul modelelor electrificate). Ca urmare, alegerea rațională este utilizarea unor mașini mici în zonele urbane. În plus, acestea sunt și mai ieftine, fiind în general poziționate în partea de jos a gamei producătorilor auto”, declară Florin Micu, coordonatorul proiectului și CEO AutoExpert Media.

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