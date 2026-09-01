Țara în care plajele publice aduc statului 100 de milioane, dar produc miliarde pentru operatori

Italia are aproape 4.900 de mile de coastă, însă accesul la numeroase plaje este administrat prin concesiuni private.

Potrivit estimărilor citate, sectorul generează peste 2 miliarde de euro anual.

Statul încasează între 80 și 100 de milioane de euro pe an din aceste concesiuni.

Sistemul a fost criticat pentru redevențele mici și lipsa concurenței reale.

Guvernul vrea ca aproximativ 12.000 de concesiuni să fie scoase la licitație până la 30 septembrie 2027.

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