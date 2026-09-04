Înscrierile la masteratul Filosofie și gândire critică, deschise până pe 9 septembrie

Cum facem diferența între un argument și o manipulare? Cum recunoaștem pseudoștiința? Și cum putem evalua informațiile care circulă zilnic în spațiul public? Sunt întrebări la care masteratul Filosofie și gândire critică al Facultății de Filosofie a Universității din București propune un răspuns printr-o formare axată pe analiză, argumentare și gândire critică.

Programul își deschide porțile pentru admiterea din această toamnă, iar cursurile sunt construite în jurul unor probleme care ajung direct în centrul dezbaterilor contemporane.

La Cunoaștere și adevăr și Știință și pseudoștiință, studenții sunt invitați să examineze ce înseamnă să avem motive întemeiate pentru a considera o afirmație adevărată și cum putem distinge între cunoaștere și afirmații care doar pretind că au autoritate științifică. Într-un spațiu public în care informația circulă rapid, iar noțiunea de „post-adevăr” a devenit parte din vocabularul cotidian, astfel de instrumente pot fi folosite inclusiv pentru evaluarea informațiilor din presă și din mediul online.

Programul pune accent și pe felul în care folosim limbajul pentru a argumenta și a convinge. Cursurile Analiza filosofică și arta dialogului și Retorică și filosofie abordează teme precum ironia, metafora, manipularea și ambiguitatea, oferind studenților posibilitatea de a analiza mai atent mecanismele prin care este construit un discurs. Citeşte comunicatul integral AICI