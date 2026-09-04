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Familia Harrigan se întoarce: MobLand (Imperiul Mafiei) a fost reînnoit pentru sezonul trei pe SkyShowtime

Astăzi, SkyShowtime a anunțat că apreciatul său serial original crime drama, MobLand (Imperiul Mafiei), a fost reînnoit pentru un al treilea sezon, înaintea mult-așteptatei premiere a sezonului doi, luni, 21 septembrie.
Familia Harrigan se întoarce: MobLand (Imperiul Mafiei) a fost reînnoit pentru sezonul trei pe SkyShowtime
Mediafax
04 sept. 2026, 11:25, Comunicate
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Lupta pentru putere a familiei Harrigan este departe de a se fi încheiat. Al treilea sezon va marca revenirea lui Tom Hardy în rolul lui Harry da Souza, loialul om bun la toate, alături de Pierce Brosnan și Helen Mirren, în rolurile lui Conrad și Maeve Harrigan, liderii familiei mafiote.

Sezonul al doilea, îi prezintă pe membrii familiei Harrigan luptând să păstreze aparența unui front unit, în timp ce rivali tot mai puternici amenință imperiul lor infracțional deja fragil – iar Harry Da Souza, descurcărețul și redutabilul lor om de încredere, va trebui să gestioneze cu mare atenție conflictele tot mai intense din interiorul familiei. Pe măsură ce violența se răspândește în fiecare aspect al vieții lor, loialitățile se destramă, siguranța se dovedește a fi doar temporară, iar lupta pentru putere se poartă fără urmă de milă.

Alături de Tom Hardy, Pierce Brosnan și Helen Mirren, din distribuția serialului mai fac parte Paddy Considine, Joanne Froggatt, Lara Pulver, Anson Boon, Mandeep Dhillon, Jasmine Jobson, Teddie Allen, Emmett J. Scanlan, Johnny Flynn, Ophelia Lovibond, Janet McTeer și Toby Jones.

Produs în asociere cu Paramount Television Studios și 101 Studios, serialul este distribuit de Paramount Global Content Group. Citeşte comunicatul integral AICI

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