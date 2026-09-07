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Îndrăgitul Kayce Dutton revine în sezonul 2 din Marshals, disponibil pe SkyShowtime din 9 octombrie

Astăzi, SkyShowtime dezvăluie trailerul și posterul oficial pentru sezonul doi din Marshals, serialul plin de adrenalină realizat de producătorii Yellowstone, disponibil pentru vizionare în exclusivitate pe platformă din 9 octombrie.
Îndrăgitul Kayce Dutton revine în sezonul 2 din Marshals, disponibil pe SkyShowtime din 9 octombrie
Mediafax
07 sept. 2026, 16:37, Comunicate
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Marshals îl are în rol principal pe Luke Grimes, care revine în rolul lui Kayce Dutton. După ce a lăsat în urmă ferma Yellowstone, Dutton se alătură unei unități de elită din cadrul U.S. Marshals, unde își folosește abilitățile de cowboy și fost soldat în marina americană pentru a asigura ordinea în Montana. Kayce și colegii săi – Pete Calvin (Logan Marshall-Green), Belle Skinner (Arielle Kebbel), Andrea Cruz (Ash Santos) și Miles Kittle (Tatanka Means) – trebuie să găsească echilibrul între costul psihologic uriaș al misiunii de a fi ultima linie de apărare într-un război împotriva violenței care mistuie regiunea și datoria față de familiile lor, care pentru Kayce înseamnă fiul său, Tate (Brecken Merrill), și confidenții săi, Mo (Mo Brings Plenty) și Thomas Rainwater (Gil Birmingham), de la rezervația Broken Rock.

Primul sezon al serialului Marshals este disponibil acum pentru pe SkyShowtime.

Serialul este produs de Paramount Television Studios și 101 Studios și este distribuit de Paramount Global Content Distribution. Printre producătorii executivi ai serialului se numără Taylor Sheridan, David Glasser, John Linson, Art Linson, Spencer Hudnut, Ron Burkle, David Hutkin, Bob Yari, Michael Freidman, Luke Grimes și Keith Cox. Spencer Hudnut este, de asemenea, Showrunner al serialului. Citeşte comunicatul integral AICI

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