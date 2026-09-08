Mai mult decât un festival. Cum construiește Cosmopolis o comunitate în jurul sportului, activităților creative și educației pentru siguranță

Peste 6.000 de copii și părinți au participat, sâmbătă, la a doua ediție a Cosmopolis Move&Care Festival, un eveniment care combină competițiile sportive și activitățile pentru familie cu educația pentru situații de urgență. Vedeta demonstrațiilor a fost un câine lup antrenat pentru intervenții, iar vizitatorii au putut vedea de aproape echipamente de detectare a dronelor, un robot coordonat de militari și tehnica folosită de instituțiile a căror intervenție se coordonează în cazuri de urgență. În paralel, Crucea Roșie a prezentat proiectul unui centru permanent în comunitate și al unei rețele de voluntari instruiți să intervină rapid.

Parcarea Cosmopolis Plaza s-a transformat, sâmbătă, într-un spațiu în care copiii puteau trece în câteva minute de la un concurs sportiv la activități creative și la o lecție despre ce se întâmplă într-o situație de urgență. Pe de o parte, atmosfera a fost înviorată de competițiile de cross, tenis de masă și baschet 3×3, atelierele, jocurile și scena cu concerte. Pe de altă parte, autospecialele, echipamentele de intervenție și corturile în care reprezentanții instituțiilor le arătau familiilor cum funcționează intervenția în teren.

Un festival care unește comunitatea prin sport și educația pentru situații de urgență

Una dintre demonstrațiile care au atras cel mai mult atenția comunității Cosmopolis a fost cea susținută cu un câine lup antrenat să intervină în situații de urgență. În zona dedicată instituțiilor de intervenție au fost prezentate, de asemenea, echipamente pentru detectarea dronelor și un robot coordonat de militari, destinat intervenției în condiții de siguranță asupra unei drone.

Copiii și părinții au putut vedea de aproape tehnica Ministerului Apărării Naționale, a Jandarmeriei Române, ISU București-Ilfov și a Autorității Vamale Române, dar și demonstrații de prim ajutor și resuscitare. Ideea evenimentului a fost ca educația pentru situații de urgență să nu rămână o noțiune abstractă: participanții au putut afla ce pot face într-o situație critică și cum pot coopera cu instituțiile specializate.

Crucea Roșie Română a pregătit pentru vizitatori una dintre cele mai ample desfășurări de forțe, alături de instituțiile partenere. Vizitatorii au aflat cum funcționează serviciile de restabilire a legăturilor familiale pentru persoanele afectate de migrație. Zona Băncii de Alimente a adus noțiuni de educație nutrițională și un punct de colectare pentru alimente neperisabile.

Conceptul festivalului Cosmopolis Move&Care a antrenat parteneri de calibru

Succesul primei ediții a dus și la extinderea evenimentului. Peste 6.000 de copii și părinți au participat anul acesta, față de aproximativ 2.000 anul trecut, iar organizatorii spun că numărul partenerilor și instituțiilor implicate a crescut semnificativ. Gabriel Voicu, Chief Commercial Officer Cosmopolis, a povestit pentru GÂNDUL cum a crescut acest festival de la an la an.

„Succesul de la prima ediție, practic, ne-a determinat să organizăm a doua ediție a Cosmopolis Move&Care Festival anul acesta. Acum avem chiar și mai mulți parteneri, mult mai mulți ca anul trecut. Dacă anul trecut am avut doar cursul de prim ajutor și instituții ale statuluianul acesta s-au alăturat organic foarte, foarte mulți sponsori care nu doar și-au pus numele pe un afiș, pur și simplu s-au implicat în organizarea de evenimente, de activități sportive. Cum puteți vedea, în spate se întâmplă concursuri, au fost mai devreme, cross, activități sportive, tenis de masă și așa mai departe”, a declarat Gabriel Voicu, CCO Cosmopolis.

Proiectul de rețea de voluntari derulat cu Crucea Roșie – o premieră la nivel național

Reprezentantul complexului rezidențial a precizat că una dintre ideile centrale ale proiectului desfășurat în parteneriat cu Crucea Roșie – acela de a crea un centru permanent de intervenție și de a pregăti voluntari la Cosmopolis – este că este foarte important ca tinerii să învețe să acorde primul ajutor. De asemenea, educația e importantă: copiii pot să afle cum se aplică aceste tehnici încă de mici.

„Pentru că știm foarte bine că, în anumite situații, secundele, doar: contează. Crucea Roșie a fost susținătorul principal și, mai mult de atât, în Cosmopolis este o premieră la nivel mondial. Este prima Cruce Roșie din cadrul unui complex rezidențial, deschisă acum câteva luni. Crucea Roșie are un rol extraordinar de important la nivelul comunității, pentru că în cadrul unei aplicații pe care noi o avem în complex există un buton de SOS, iar voluntarii Crucii Roșii pot interveni în secunde, nu minute.

Partea de prevenție, partea de cursuri de prim ajutor și tot ce vedeți, toată desfășurarea pe care o vedeți în spatele meu, practic, sunt adiacente și se întâmplă în cadrul unor astfel de evenimente, cum este și acest festival”, a adăugat Gabriel Voicu.

Zeci de parteneri și autorități, într-un singur loc

Demonstrațiile au fost susținute în cadrul unei desfășurări de forțe care a reunit instituții publice și companii private. Expoziția de tehnică și echipamente de intervenție a inclus reprezentanți ai Ministerului Apărării Naționale, ISU București-Ilfov, Serviciului de Ambulanță București-Ilfov, Autorității Vamale Române, Jandarmeriei Române și Poliției Locale Ștefăneștii de Jos.

În același timp, peste 15 parteneri și instituții au contribuit la organizarea festivalului, de la Crucea Roșie și instituțiile de intervenție până la branduri precum ING, World Class, Mark Twain International School, Radio Guerrilla, Freshful și Packeta România.

Pentru organizatori, această desfășurare a însemnat și un efort logistic considerabil.

„Trebuie să înțelegeți că, logistic vorbind, este un volum impresionant de muncă să pui în același loc 15-20, atât parteneri, cât și autorități locale. Volumul de muncă este extraordinar, motiv pentru care mulțumim organizatorilor și voluntarilor, tuturor celor care ne-au ajutat. Avem prezență, în afară de cea de la Crucea Roșie, avem Ministerul Apărării Naționale, avem Jandarmeria, avem Vama și sunt mai multe autorități care au fost puse la un loc și, cum spuneam, și sponsori importanți precum ING, Mark Twain International School, World Class și așa mai departe. Încă o dată, nu și-au dorit doar să pună un logo pe, știu și eu, pe un anunț. Au participat efectiv și nu neapărat cu premii, ci și cu activități, cu implicare efectivă în cadrul festivalului”, a declarat Gabriel Voicu, Chief Commercial Officer Cosmopolis.

Crucea Roșie: caravana care salvează vieți

Componenta de educație pentru siguranță a fost una dintre axele festivalului. Crucea Roșie Română a pregătit demonstrații de prim ajutor și workshopuri de pregătire pentru dezastre, iar vizitatorii au putut interacționa cu reprezentanții instituțiilor și vedea de aproape echipamentele folosite în intervenții.

În paralel, organizația a prezentat proiectul centrului permanent din Cosmopolis. Potrivit informațiilor prezentate la eveniment, centrul funcționează în cadrul comunității, iar voluntarii instruiți pot interveni rapid atunci când este nevoie. La nivel național, Crucea Roșie Română include și servicii precum caravane de sănătate și activități de screening, prezente cu demonstrații și în cadrul festivalului din Cosmopolis

Întrebat despre importanța extinderii unui asemenea model și în alte comunități, Andrei Bazavan, fondatorul Crucii Roșii Cosmopolis, a explicat cât de importantă e rețeaua de voluntari.

„Consider că este foarte important din punct de vedere al faptului că acum se extind foarte mult regiunile Ilfov, Cluj. Apar atât de multe complexe noi rezidențiale și o expansiune enormă, astfel încât și pentru serviciile medicale normale, serviciile de urgență, noi, voluntarii, putem veni ca un suport întotdeauna și o scalare reală. Noi avem acum 55 de voluntari, ne-ar trebui mai mulți. La una dintre caravane avem un serviciu de screening general și de monitorizare a parametrilor, iar la cea de-a doua caravană am avut cabinet dermatologic, iar acum avem cabinet de pediatrie, astfel încât oamenii să se poată duce cu cei mici să facă un mic consult”, a declarat Andrei Bazavan, fondator Crucea Roșie Cosmopolis.

Un festival pentru întreaga familie

Pe lângă componenta de siguranță, Move&Care a avut și o agendă consistentă de sport și divertisment. Peste 6.000 de copii și părinți au participat la competiții de cross, tenis de masă și baschet 3×3, pe categorii de vârstă, precum și la demonstrația susținută de Federația Română de Scrimă.

În zona After Cool au fost organizate dansuri, jocuri ale copilăriei, ateliere creative și provocări pentru familii. Mark Twain International School a susținut ateliere de pictură și modelaj, iar pe scena principală au avut loc momentele de premiere ale competițiilor sportive și concerte susținute de artiști precum Ligia și Joanna. Un ansamblu de copii al Centrului Cultural Alecu Ivănescu al Primăriei comunei Ștefăneștii de Jos și al Școlii Gimnaziale nr. 1 Ștefăneștii de Jos a completat programul artistic.

Festivalul a ajuns astfel să lege trei dimensiuni: sportul, divertismentul și pregătirea pentru situații de urgență. Conceptul a pornit de la educația pentru siguranță, prin cursuri gratuite de prim ajutor pentru familii, în jurul căreia s-au dezvoltat ulterior activitățile sportive și cele de divertisment.

Cosmopolis are în prezent o comunitate de peste 17.000 de locuitori, iar dezvoltatorul estimează că aceasta va ajunge la peste 35.000 de persoane până în 2035. Investițiile realizate până acum în proiect depășesc 455 de milioane de euro. În cadrul comunității, sediul Crucii Roșii face parte din Filiala Ilfov a Societății Naționale de Cruce Roșie din România, iar cursurile de prim ajutor sunt organizate pe tot parcursul anului și sunt deschise atât rezidenților, cât și persoanelor din afara complexului.