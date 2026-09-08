Cum a devenit cel mai mare club World Class din nordul Capitalei un pol de wellness pentru o comunitate întreagă

Sociologul american Ray Oldenburg a formulat, în anii 1980, un concept care a devenit, în ultimele decenii, unul dintre reperele majore ale planificării urbane moderne. Ideea este simplă. Fiecare individ are nevoie de trei destinații regulate pentru a-și menține echilibrul social și emoțional. Casa. Serviciul. Și o a treia destinație, în care nu produce, nu consumă strict rezidențial, ci pur și simplu există în relație cu alți oameni. Cafeneaua vieneză a secolului XX, pub-ul irlandez, biblioteca americană. Toate au fost, în epocile lor, „a treia destinație”.

În societățile occidentale ale ultimului deceniu, tot mai des, această a treia destinație a devenit clubul de fitness și wellness. Nu întâmplător. Într-o cultură în care sănătatea, prevenția și longevitatea au urcat, treptat, în topul priorităților personale, spațiile care combină antrenamentul cu socializarea, cu recuperarea și cu comunitatea au devenit puncte firești de întâlnire între oameni cu profiluri asemănătoare.

De ce Cosmopolis pentru cel mai mare club din nordul Capitalei

Alegerea Cosmopolis pentru cel mai mare club World Class din nordul Capitalei nu este o decizie de expansiune obișnuită. Este o decizie strategică, făcută în urma observării unei comunități care nu mai este doar un ansamblu rezidențial, ci un pol urban de dimensiunea unui oraș. Cu peste 17.000 de rezidenți și o traiectorie de creștere clară până la 35.000 de persoane până în 2035, Cosmopolis oferă, în opinia operatorului, exact ce are nevoie un club premium, respective, o masă critică de rezidenți, profil demografic echilibrat, o cultură emergentă a sănătății și accesul unor rezidenți din zonele învecinate. Complexul are o localizare privilegiată, în partea nordică a Bucureștiului, iar prin Cosmopolis Plaza, unde se află situat și clubul World Class, se face accesul facil din toate zonele adiacente.

La aceste argumente s-a adăugat un altul, mai subtil. World Class urmărește, ca politică, dezvoltarea clubului cât mai aproape de comunitatea pe care o deservește. Iar Cosmopolis, prin dimensiunea și organizarea sa internă, permite exact această apropiere. Rezidenții pot ajunge, pe jos, la sală. Nu mai există transferul cu mașina prin traficul Capitalei, care, pentru multe familii, este motivul principal pentru care abonamentul la o sală rămâne, în practică, nefolosit.

Piscina semi-olimpică ca diferențiator

Cea mai vizibilă diferență între World Class Cosmopolis și alte cluburi din zona nordică a Capitalei este piscina semi-olimpică cu șapte culoare. Practic, vorbim despre o infrastructură care permite cursuri de inițiere și perfecționare atât pentru copii, cât și pentru adulți, iar în perioada următoare, operatorul va lansa propriul club de înot, astfel încât membrii să poată participa la competiții oficiale.

Motivul pentru care înotul a fost ales ca centru al ofertei este unul de fond, fiind printre cele mai complexe sporturi și, în același timp, unul dintre cele mai prietenoase cu organismul. Recomandat la orice vârstă, ajută sănătatea cardiovasculară, mobilitatea și recuperarea, completând foarte bine antrenamentele din sala de fitness. Iar într-o comunitate în care demografia acoperă un spectru larg, de la copii mici la seniori activi, o piscină bună este, în mod real, o soluție pentru toate vârstele.

Programe dedicate seniorilor și copiilor

O componentă mai puțin discutată, dar deosebit de importantă în context, este specializarea ofertei pe segmente vârstnice. Pentru copii, sunt dezvoltate programe de înot și inițiere în mișcare care să îi încurajeze să descopere sportul de la vârste fragede. Pentru seniori, accentul cade pe mobilitate, sănătate funcțională și menținerea unui stil de viață activ. În comunitatea Cosmopolis, unde ambele segmente sunt vizibile ca pondere, această specializare face diferența față de un club clasic urban, unde publicul dominant este cel adult, între 25 și 45 de ani.

„Conceptul de a treia destinație înseamnă mai mult decât un loc în care vii să faci sport. E important pentru noi ca cei care ne calcă pragul să se simtă bine, întâlnească oameni noi, să-și găsească motivație și să petreacă timp de calitate. La Cosmopolis am gândit clubul exact în această direcție, cu zone generoase de lounge și recepție unde oamenii pot sta la o cafea, pot socializa sau chiar pot lucra pentru o perioadă. Într-o comunitate în care mulți locuitori lucrează de acasă, această dimensiune este foarte importantă”, spune Matei Filipidescu, CEO World Class România.

Wellness la scara unei comunități întregi

Investiția Cosmopolis în infrastructura de wellness este, poate, cea mai vizibilă expresie a filozofiei de cartier integrat. Peste 60 de piscine exterioare distribuite în complex, terenuri de sport în aer liber, plaja privată pe malul lacului, cel mai mare club premium de health și fitness din nordul Capitalei, toate acestea fac parte din rutina zilnică a membrilor comunității.

„World Class a ales Cosmopolis pentru că a înțeles că sportul de proximitate este o infrastructură de bază a unei comunități mature, nu un lux. Comunitatea are dimensiune, are profil, are cerere. Iar clubul devine, la rândul său, un catalizator pentru un stil de viață mai sănătos, la scara întregului cartier”, spune Gabriel Voicu, Chief Commercial Officer Cosmopolis.

Toate aceste componente, constituie rețeta de succes pe care Cosmopolis și World Class o propun întregii comunități din Nordul Capitalei, întrucât grație strip-mall-ului Cosmopolis Plaza, inclusiv persoanele ce locuiesc în alte localități adiacente din nord, pot beneficia de serviciile oferite de club.