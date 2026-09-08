Ai lăsa un robot umanoid să-ți facă ordine în casă? Cât costă și ce poate face „menajera” care intră deja în locuințele oamenilor

Compania americană Tau Robotics oferă în prezent serviciul pentru 30 de dolari pe oră, adică aproximativ 26 de euro. Potrivit Euronews, în prima lună de funcționare, roboții au curățat peste 50 de apartamente și locuințe din San Francisco, iar compania spune că cererea este în creștere și că există deja o listă de așteptare.

Robotul care curăță în case

Ideea pare desprinsă dintr-un film SF, dar serviciul este deja testat în condiții reale. Roboții Tau Robotics pot aspira podelele, strânge obiecte, duce gunoiul și șterge suprafețe. Pot chiar să mute obiecte obișnuite din locuință, precum scaune, coșuri de rufe sau mese mici, pentru a putea curăța în jurul lor.

Pentru oamenii care detestă anumite treburi casnice, avantajul este evident. „Nu vreau să curăț toaleta. Sunt dispusă să mai aștept puțin și să citesc o carte sau să lucrez”, a spus Tammie Siew, una dintre persoanele care au testat robotul în propria locuință.

Un alt aspect interesant este comportamentul robotului. Siew spune că faptul că acesta se mai împiedică din când în când îl face aproape „simpatic”, asemănând experiența cu privitul unui copil care învață să meargă. Dar există o diferență uriașă față de imaginea unui robot complet autonom.

Nu este un robot care acționează independent

Pentru moment, „menajera robot” are nevoie de un om în spatele ei. Un operator uman instruit controlează de la distanță robotul în timpul sesiunii de curățenie. Operatorul vede locuința prin intermediul camerelor montate pe robot și îl ghidează în timp ce acesta își îndeplinește sarcinile.

Prin urmare, tehnologia nu a ajuns încă în punctul în care un robot umanoid să fie lăsat singur într-o casă și să decidă independent ce are de făcut.

Tau Robotics recunoaște, de altfel, că roboții săi nu sunt încă la fel de rapizi sau de capabili precum un om care face curățenie. Pentru moment, fiecare sesiune este limitată la o singură oră. Un robot costă 30 de dolari, iar două unități costă 60 de dolari. Compania intenționează să ofere în viitor sesiuni mai lungi.

Adevărata problemă nu este însă viteza

Faptul că un robot poate aspira o podea sau șterge o suprafață este spectaculos. Mult mai important este ceea ce se întâmplă cu datele pe care robotul le colectează în timp ce face acest lucru.

Pentru a putea naviga într-o locuință reală, robotul folosește camere și senzori care îi permit să „vadă” mediul înconjurător. Iar într-o casă există mult mai mult decât mobilier și podele. Există fotografii, documente, obiecte personale, copii, animale de companie și informații despre modul în care trăiește o familie.

Potrivit politicii de confidențialitate a Tau Robotics, sesiunile de curățenie sunt înregistrate continuu prin camerele montate pe capul și încheieturile robotului. Datele despre profunzime sunt folosite pentru a înregistra configurația încăperilor și poziția obiectelor. Și mai important: imaginile și alte date colectate de robot sunt utilizate pentru antrenarea modelelor de inteligență artificială.

Compania spune că aceste date sunt păstrate pe termen nelimitat, cu excepția situației în care clientul solicită ștergerea lor. Microfoanele sunt dezactivate, astfel că nu se înregistrează sunet, iar compania afirmă că nu vinde informațiile personale ale clienților și nu folosește imaginile pentru publicitate comportamentală.

Casa – terenul de antrenament al inteligenței artificiale

Aici apare una dintre cele mai mari schimbări aduse de această tehnologie. Un robot care lucrează într-o fabrică se află într-un mediu controlat. Un robot care lucrează într-o casă trebuie să se descurce într-un spațiu imprevizibil, în care lucrurile se schimbă permanent.

Un scaun poate fi mutat. Hainele pot fi lăsate pe podea. Un copil poate apărea în cameră. Un animal poate bloca traseul. Un obiect poate cădea. Pentru ca roboții să învețe să se descurce în astfel de situații, au nevoie de cantități uriașe de date din lumea reală.

Iar locuințele oamenilor ar putea deveni una dintre cele mai valoroase surse pentru aceste date. Tau Robotics spune că obiectivul pe termen lung este creșterea treptată a autonomiei roboților, pe măsură ce aceștia acumulează experiență din activitățile de curățenie.

Ce urmează după curățenie

Curățenia ar putea fi doar începutul. Compania spune că vrea să extindă utilizarea roboților către activități precum reparații și întreținere în locuințe, dar și către îngrijirea persoanelor vârstnice.

Dacă tehnologia ajunge să funcționeze suficient de bine, consecințele ar putea fi mult mai mari decât simpla dispariție a unei ore de curățenie din programul unei persoane. Ar putea apărea o nouă categorie de servicii în care oamenii nu mai plătesc doar pentru un aparat, ci pentru accesul la un robot capabil să execute sarcini fizice în propria locuință.

Deocamdată, însă, realitatea este mai puțin spectaculoasă decât promisiunea: robotul încă are nevoie de un om care să îl controleze, este mai lent decât un lucrător uman și poate întâmpina dificultăți în mediile imprevizibile.