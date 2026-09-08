Fumatul pasiv, mai toxic decât fumatul activ? Ce este fumul secundar și de ce ne afectează sănătatea

Se estimează că, în 2023, 2,71 miliarde de persoane din întreaga lume au fost expuse la fumatul pasiv, cunoscut și sub denumirea de fum secundar, o combinație a două tipuri de fum inhalat de nefumători, cauză care a contribuit la 1,66 milioane de morți. Printre aceștia se numără 767 de milioane de copii sub 15 ani, care sunt deosebit de vulnerabili, precum și 1,49 miliarde de femei.

Studiul „Global burden of Disease” 2023, publicat în revista „The Lancet”, citată de Euronews, a analizat impactul expunerii la fum de țigară asupra sănătății în peste 204 țări și teritorii între anii 1990 și 2023.

În timp ce un fumător inhalează „fumul principal” prin filtrul țigării, nefumătorii inspiră în principal fumul secundar. Acesta nu este filtrat și conține concentrații mai mari pe unitate de compuși toxici și cancerigeni decât fumul inhalat de fumător.

Risc substanțial de boli chiar și pentru nefumători

Cercetătorii au estimat că fumul pasiv rămâne un factor substanțial al pierderilor globale de sănătate, în special prin intermediul bolilor cardiovasculare și al afecțiunilor respiratorii pediatrice.

Expunerea la fumul de tutun a fost asociată cu mai multe afecțiuni, printre care accidentul vascular cerebral, infecțiile căilor respiratorii inferioare, boala pulmonară obstructivă cronică, astmul, diabetul de tip 2 și cancerul de trahee, de plămâni și de sân.

Prevalența expunerii în regiunea Europei Centrale, Europei de Est și Asiei Centrale a fost de 37,7% — mai mare decât media globală de 33,9% — afectând 146 de milioane de persoane.

Fumatul pasiv, mai redus în țările bogate

În ceea ce privește Europa de Vest, majoritatea țărilor au fost incluse în „superregiunea cu venituri ridicate”, care a înregistrat unele dintre cele mai semnificative progrese în reducerea fumatului pasiv. Danemarca și Norvegia au înregistrat unele dintre cele mai mari reduceri la nivel mondial începând cu 1990, respectiv -48,8 % și -44,3 %.

În ciuda amplorii expunerii, studiul a constatat că aproximativ 70% din populația mondială nu este protejată de legi cuprinzătoare privind interzicerea fumatului.

În 2024, doar 79 de țări, dintre care aproximativ 70% se află în America, au atins cele mai înalte standarde de protecție prevăzute de cadrul Organizației Mondiale a Sănătății: toate spațiile publice fiind complet fără fum sau cel puțin 90% din populație fiind acoperită de legislație.

Proporția populației mondiale acoperită de legislația cuprinzătoare privind interzicerea fumatului a crescut de la 3% în 2007 la 33% în 2024, acoperind în prezent 2,6 miliarde de persoane.

Cu toate acestea, autorii au remarcat că, deși politicile privind interzicerea fumatului reduc în mod direct expunerea la fum, sunt necesare măsuri suplimentare, precum impozitarea tutunului, interdicțiile de comercializare, ambalajele neutre și programele de renunțare la fumat.