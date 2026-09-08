Rubio se va întâlni cu noul președinte al Columbiei în orașul natal al Shakirei

Recenta alegere a președintelui columbian Abelardo de la Espriella, un avocat de extremă dreapta, a reprezentat un moment decisiv pentru Washington, care a avut relații tensionate cu fostul președinte de stânga Gustavo Petro, potrivit AFP, citată de France24.

De la Espriella, un milionar extravagant în vârstă de 48 de ani, a fost ales în iunie, în baza ideologiei campaniei sale „antisistem”.

Întâlnirea, în orașul natal al Shakirei

Rubio urmează să se întâlnească cu noul președinte columbian în Barranquilla, un oraș portuar din Caraibe mai cunoscut pentru faptul că este orașul natal al vedetei pop Shakira decât pentru diplomație.

Președintele columbian l-a învins pe un candidat de stânga în turul al doilea al alegerilor din iunie, promițând că va pune capăt negocierilor de pace cu grupările armate implicate în traficul de droguri și că va combate criminalitatea.

De atunci, Columbia a intensificat atacurile aeriene și a autorizat operațiuni militare comune cu Statele Unite.

De asemenea, Columbia s-a alăturat „Scutului Americilor”, coaliția de țări condusă de Trump pentru combaterea traficului de droguri în regiune.

Obiectivul declarat al acestei vizite este „consolidarea cooperării în lupta comună împotriva narcoterorismului”, potrivit Departamentului de Stat.

La Barranquilla, Rubio va discuta, de asemenea, despre reconstrucția după cutremurul din 10 august care a lovit regiunea producătoare de cafea a țării, provocând moartea a peste 330 de persoane, potrivit purtătorului de cuvânt al Departamentului de Stat, Tommy Pigott.

Cutremurul a distrus școli, spitale și zeci de clădiri rezidențiale în mai multe orașe și localități.

Noul președinte a solicitat sprijinul Statelor Unite și, în special, suspendarea taxelor vamale pentru a sprijini procesul de reconstrucție.

Hegemonia SUA în America Latină

Turneul pe care îl efectuează cel mai înalt diplomat american în Columbia, Ecuador și Peru, de marți până joi, are loc în urma unei serii de victorii electorale ale forțelor de dreapta în America Latină.

De la revenirea președintelui Donald Trump la Casa Albă, în ianuarie 2025, mai multe țări din America Latină, printre care Argentina, Bolivia, Chile, Columbia, Costa Rica, Ecuador și Honduras, au inițiat sau au confirmat o orientare conservatoare.

Washingtonul își afirmă deschis dorința de hegemonie asupra continentului sud-american în numele „Doctrinei Donroe”.

Aceasta este o combinație între prenumele lui Trump și cel al lui James Monroe, al cincilea președinte al SUA, care, cu mai bine de două secole în urmă, a declarat America Latină sferă exclusivă de influență a Statelor Unite.

Această ambiție este enunțată în noua Strategie de Securitate Națională a SUA, iar Rubio, el însuși de origine cubaneză, este principalul său arhitect.