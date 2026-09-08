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Benjamin Netanyahu a fost avertizat de președintele Emiratelor Arabe Unite despre atacul Hamas, cu câteva zile înainte de 7 octombrie

Președintele Emiratelor Arabe Unite, Mohammed bin Zayed, l-ar fi avertizat pe premierul israelian Benjamin Netanyahu, cu aproximativ o săptămână și jumătate înainte de atacul Hamas din 7 octombrie 2023, că liderul grupării de la acea vreme, Yahya Sinwar, pregătea o operațiune majoră împotriva Israelului.
Benjamin Netanyahu a fost avertizat de președintele Emiratelor Arabe Unite despre atacul Hamas, cu câteva zile înainte de 7 octombrie
Hepta/Mediafax Foto
Radu Mocanu
08 sept. 2026, 10:20, Știri externe
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Mohammed bin Zayed și Benjamin Netanyahu ar fi avut o convorbire telefonică de aproximativ 45 de minute, în cadrul căreia liderul Emiratelor și-ar fi exprimat îngrijorarea cu privirea la posibilitatea unui atac al organizației Hamas, potrivit unei investigații realizate de Haaretz, citată de The Jerusalem Post

Netanyahu ar fi răspuns că, în evaluarea sa, Hamas intenționa să desfășoare o operațiune în Cisiordania și l-ar fi asigurat pe președintele Emiratelor că Israelul era pregătit pentru orice scenariu.  

Avertisment direct de la Abu Dhabi

Conform surselor citate, bin Zayed deținea informația privind atacul de la un palestinian cu legături în cadrul Hamas. În septembrie 2023, Sinwar ar fi transmis prin acest intermediar că pregătea un „cutremur”, „mama tuturor surprizelor” și o „operațiune terifiantă”. 

Informații despre inițiativa liderului Hamas au ajuns și la Shin Bet, serviciul israelian de securitate internă, la jumătatea lui septembrie. 

La scurt timp, a fost organizată o reuniune cu oficiali din domeniul securității, întâlnirea la care Ronen Bar, directorul Shin Bet de atunci a cerut măsuri preventive. În ciuda avertismentului, nu au fost luate măsuri concrete pentru prevenirea unei operațiuni. 

Conducerea de la Abu Dhabi a considerat reacția Israelului drept insuficientă, astfel, Mohammed bin Zayed ar fi decis să îl contacteze direct pe Netanyahu. 

În aceeași perioadă, șeful serviciilor de informații din Egipt, Abbas Kamel, l-a contactat la rândul său pe premierul israelian, avertizându-l despre o „operațiune terifiantă” a Hamas.  

Semnalele de alarmă, ignorate

Premierul nu a menționat niciuna dintre aceste două avertizări externe la ședința de securitate din 1 octombrie dedicată situației din Gaza, iar fostul șef al Shin Bet Ronen Bar și fostul șef al Statului Major Herzi Halevi au declarat că nu fuseseră informați despre apelul președintelui din Emirate.  

Reacția cabinetului Netanyahu: „O minciună sfruntată”

Premierul Netanyahu a reacționat la această anchetă, subliniind că este un „mincinoasă”. „O minciună sfruntată! Prim-ministrul Netanyahu nu a discutat cu președintele Emiratelor Arabe Unite în perioada respectivă și nu a primit nicio avertizare din partea acestuia”, a transmis biroul său. 

Fostul premier israelian Naftali Bennett a susținut că informațiile publicate sunt adevărate, acuzând că Netanyahu a condus Israelul către „un dezastru”. 

„Vă spun că știu că acest fapt este adevărat. Netanyahu ne-a condus orbește direct în acest dezastru teribil. Era atât de profund absorbit de concepția sa încât Hamas era un atu și, în ciuda avertismentelor explicite primite, nu a făcut nimic”, a declarat Bennett. 

Și Gadi Eisenkot, liderul partidului Yashar! with Eisenkot, a criticat modul în care Netanyahu ar fi gestionat avertismentele dinaintea atacului.  

Eisenkot a afirmat că Netanyahu ar fi primit „zeci de avertismente” înaintea atacului și că nu le-ar fi tratat corespunzător.  

„Imediat după formarea următorului guvern, vom înființa o comisie de anchetă care va clarifica ce a știut și ce nu a știut Netanyahu, va scoate adevărul la lumină și va preveni următorul dezastru”, a precizat Eisenkot. 

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