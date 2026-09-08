Julia Louis-Dreyfus dezvăluie ce se întâmpla în culisele „Seinfeld”: „Au fost multe conflicte”

Louis-Dreyfus a explicat, în cadrul podcastului „Friends Keep Secrets”, că realizarea unui serial de calitate presupune inevitabil momente în care oamenii implicați ajung să aibă opinii diferite, scrie Fox News. Actrița i-a descris pe creatorii Larry David și Jerry Seinfeld drept persoane dispuse să colaboreze cu actorii în privința direcției serialului, însă acest proces nu era întotdeauna lipsit de tensiuni.

„Uneori era o ceartă”, a spus Louis-Dreyfus, descriind perioada în care echipa încerca să găsească formula potrivită pentru comedia care avea să devină un fenomen. Pentru actriță, aceste conflicte nu însemnau însă că producția era pe punctul de a eșua. Dimpotrivă, făceau parte din efortul de a construi ceva care să funcționeze cu adevărat.

„Seinfeld” i-a dat impresia că este diferit încă de la început

Louis-Dreyfus a mărturisit că și-a dat seama rapid că serialul avea ceva neobișnuit. După primele episoade, actrița considera că producția avea un potențial aparte.

Problema pe care o vedea ea nu era serialul, ci posibilitatea ca postul NBC să nu înțeleagă ce avea în față. „Am crezut că este foarte bun. Primele patru [episoade] mi s-au părut foarte neobișnuite”, a povestit actrița.

Apoi a avut o temere care, privind retrospectiv, pare aproape ironică: „Rețeaua este prea proastă. Nu îl vor prelua niciodată”. În cele din urmă, NBC a avut încredere în proiect, iar serialul a ajuns să schimbe modul în care era făcută și percepută comedia de televiziune.

În spatele imaginii de „gașcă de prieteni” era multă muncă

Louis-Dreyfus și-a amintit că filmările alături de Jerry Seinfeld, Jason Alexander și Michael Richards puteau părea, din exterior, ca o simplă întâlnire între prieteni. „Seinfeld” era construit în jurul unei distribuții care avea o chimie evidentă, iar personajele interacționau ca un grup apropiat, implicat în situații aparent banale.

Actrița a ținut însă să facă o precizare importantă: senzația de naturalețe nu însemna că lucrurile se întâmplau fără efort. „A fost multă muncă pentru a face serialul”, a explicat ea. Tocmai această combinație dintre aparenta spontaneitate și munca din spatele camerelor a contribuit la identitatea producției.

De ce „Seinfeld” a devenit atât de important

Serialul a fost difuzat de NBC între 1989 și 1998 și a urmărit o versiune fictivizată a lui Jerry Seinfeld și cercul său de prieteni: George Costanza, Elaine Benes și Cosmo Kramer.

Spre deosebire de sitcomurile care construiau adesea povești în jurul unor lecții morale sau a unor situații spectaculoase, „Seinfeld” a transformat în material comic lucrurile mici care apar în viața de zi cu zi: enervările banale, regulile sociale nescrise, întâlnirile stânjenitoare și comportamentele absurde pe care oamenii le recunosc în propriile vieți.

Serialul a avut nouă sezoane și 180 de episoade și a câștigat, în 1993, premiul Emmy pentru cel mai bun serial de comedie. Finalul difuzat în mai 1998 a devenit, la rândul său, un eveniment major de televiziune, atrăgând aproximativ 76 de milioane de telespectatori în SUA.

Succesul nu a făcut personajele neapărat „simpatice”

Unul dintre elementele care au diferențiat „Seinfeld” a fost disponibilitatea de a transforma personajele principale în surse de umor fără să le prezinte obligatoriu drept oameni plăcuți sau exemplari. Serialul a rămas cunoscut pentru poveștile sale neobișnuite, intrigile care se intersectau și replicile devenite memorabile. De aceea, dezvăluirea făcută acum de Julia Louis-Dreyfus este interesantă tocmai prin contrastul cu ceea ce se vede pe ecran: naturalețea personajelor și impresia că totul vine de la sine au fost rezultatul unei munci intense, în care nici măcar creatorii și actorii nu erau întotdeauna de acord.