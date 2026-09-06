Misterul noului James Bond, aproape de final. Când aflăm cine îi ia locul lui Daniel Craig în rolul 007

Cine va fi următorul 007?

De mai mulți ani, printre numele vehiculate pentru rolul lui Bond se află Henry Cavill, Harris Dickinson, Jacob Elordi, Jack Lowden, James Norton, Jack O’Connell, Callum Turner și Aaron Taylor-Johnson, potrivit BBC.

În ultima perioadă, lista s-a extins. „Variety” a relatat că actorul de teatru Tom Francis a dat o probă pentru rol, iar „Page Six” a scris că Paul Mescal și Jack Barton se află, de asemenea, pe lista actorilor care au fost chemați la audiții.

Un anunț privind producătorii următorului film a făcut referire la păstrarea spiritului lui Bond „în timp ce acesta pornește în următoarea sa aventură”, ceea ce pare să confirme că agentul 007 va rămâne un personaj masculin.

Totuși, nu este clar care dintre numele vehiculate provin din informații din interiorul producției și care sunt doar speculații.

Audițiile sunt în etapa finală

Amazon MGM Studios, compania care controlează acum franciza Bond, a confirmat în luna mai că procesul de casting a început.

Amy Pascal, una dintre producătoarele următorului film, a declarat recent pentru „Deadline” că există șanse mari ca identitatea noului Bond să fie anunțată până la sfârșitul anului.

Informația este susținută și de alte zvonuri din industrie. Jurnalistul Daniel Richtman a scris că producția se află în „runda finală” a castingului și că este posibil ca actorul ales să fi fost deja găsit.

Jurnalistul Jeff Sneider a afirmat că a auzit același zvon și că selecția ar fi fost restrânsă mai întâi la șapte actori, apoi la trei.

Sneider a sugerat însă că noul Bond ar putea să nu fie unul dintre favoriții vehiculați în presă. Referirea sa la „australian” este considerată o aluzie la Jacob Elordi, starul din „Euphoria” și „Wuthering Heights”.

Când ar putea fi anunțat noul James Bond?

În mod tradițional, noul Bond a fost prezentat în cadrul unei conferințe de presă la Londra. De această dată însă, Amazon MGM deține controlul creativ asupra francizei, ceea ce deschide posibilitatea ca anunțul să fie făcut într-un mod diferit.

O dată urmărită de fani este 5 octombrie, Ziua Mondială James Bond, care marchează 64 de ani de la lansarea primului film din serie, „Dr. No”.

Amy Pascal a indicat însă că sfârșitul anului este o perioadă mai probabilă pentru anunț.

Ce se știe despre următorul film?

Scenariul este scris de Steven Knight, creatorul „Peaky Blinders”, iar regia îi aparține lui Denis Villeneuve, cunoscut pentru filmele „Dune”.

Titlul filmului nu a fost anunțat, iar data oficială de lansare nu este cunoscută. Presa internațională a relatat însă că filmul ar putea ajunge în cinematografe în 2028.

Dacă informația se confirmă, aceasta ar reprezenta cea mai lungă pauză dintre două filme Bond.

Ce se întâmplă cu finalul lui Daniel Craig?

La finalul „No Time To Die”, personajul interpretat de Daniel Craig pare să moară după ce insula antagonistului Safin este lovită de atacuri aeriene.

Zvonurile despre următorul film indică însă o posibilă revenire la primii ani ai lui Bond în MI6. Un astfel de scenariu ar funcționa practic ca un reboot și ar permite noii producții să înceapă o poveste separată de cea a lui Daniel Craig.

Iar un lucru rămâne sigur: mesajul de la finalul filmelor Bond este „James Bond will return”.

În curând, întrebarea va fi: cine este noul James Bond?