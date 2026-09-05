Distins cu Medalia „Nicolae Milescu Spătarul”, Claudiu Dumitrache devine cel mai tânăr laureat al unei distincții academice acordate de Academia de Științe a Moldovei

Medalia „Nicolae Milescu Spătarul” face parte din sistemul de distincții al Academiei de Științe a Moldovei, alături de medaliile academice „Dimitrie Cantemir” și „Meritul Științific”. Distincția vine după mai mulți ani de activitate în domeniul cultural, literar, muzical și jurnalistic, parcurs pentru care Dumitrache a fost apreciat și susținut constant de academicianul Ioan-Aurel Pop, fost președinte al Academiei Române și actual președinte al Consiliului Academic Român.

Distincția a fost acordată prin Hotărârea Prezidiului Academiei de Științe a Moldovei nr. 107 din 14 august 2026, iar brevetul poartă semnătura academicianului Ion Tighineanu, președintele forului. În motivarea oficială sunt consemnate activitatea lui Claudiu Dumitrache în domeniile muzicii, jurnalismului și literaturii, activitatea sa de fondator al trustului Myosotis Media Group, precum și cea de director fondator al revistei Regal Literar. Documentul evidențiază, totodată, contribuția sa la promovarea valorilor spirituale românești pe plan internațional și la reflectarea unor personalități importante ale spațiului basarabean.

În practica Academiei de Științe a Moldovei, forul suprem de consacrare a științei și culturii din Republica Moldova, Medalia „Nicolae Milescu Spătarul” este acordată pentru merite în domenii diverse, de la rezultate științifice și activitate universitară până la contribuții în cultură, patrimoniu, literatură sau promovarea valorilor românești.

Printre laureații medaliei s-au numărat personalități precum acad. Cornelia-Sabina Ispas, director al Institutului de Etnografie și Folclor „Constantin Brăiloiu” al Academiei Române, și Maria Grapini, europarlamentar, care a primit medalia pentru susținerea procesului de integrare europeană a Republicii Moldova, sprijinirea activității AȘM și promovarea valorilor culturale românești în plan european.

Pe lista laureaților se regăsesc și alte personalități din cultură și diplomație, între care criticul Adrian Dinu Rachieru, ambasadoarea Iuliana Gorea-Costin, scriitoarea Doina Dabija și Mihai Chirica, primarul municipiului Iași. Lui Dumitrache îi urmează ca vârstă artistul basarabean Andrei Zapșa, care a primit recunoașterea academică la vârsta de 28 de ani, director general adjunct al Companiei „Teleradio-Moldova” la acel moment.

Claudiu Dumitrache a adresat mulțumiri academicianului Ion Tighineanu, președintele Academiei de Științe a Moldovei, Prezidiului AȘM, precum și academicianului Ioan-Aurel Pop și membrilor Consiliului Academic Român, sub auspiciile căruia s-au desfășurat manifestările din 31 august de la Academia de Științe a Moldovei.

Pentru Claudiu Dumitrache, distincția vine la vârsta de 27 de ani și se adaugă unui parcurs artistic și cultural marcat de mai multe recunoașteri-record. Printre acestea se numără titlul de cel mai tânăr autor de autobiografie din România și cel de cel mai prolific tânăr scriitor român, având în prezent peste zece cărți de autor. Printre cele mai apreciate volume ale sale se numără „Boemia unui mort” (debutul în poezie), „Slujitorii lui Apollo”, „Albert Einstein și dorul firesc de Ortodoxie” și „Acatistul simbolic al lui Eminescu”.