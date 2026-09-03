Dolly Parton primește o nouă stea pe Hollywood Walk of Fame, după ce prima a fost vandalizată

Fanii au depus flori și au lăsat lumânări în jurul stelei sale din inima Hollywoodului, Los Angeles. Parton a primit această distincție în 1984, potrivit BBC.

Luni, fotografii au arătat că steaua fusese deteriorată după ce vandalii au zgâriat-o, iar numele cântăreței a fost grav deteriorat.

Reparațiile au fost efectuate miercuri, iar Hollywood Historic Trust a anunțat că noua stea va fi dezvelită vineri.

Steaua lui Parton de pe Hollywood Walk of Fame a fost acoperită după efectuarea reparațiilor.

„Hollywood Historic Trust și Hollywood Chamber of Commerce sunt mândri să onoreze moștenirea lui Dolly Parton prin înlocuirea stelei sale. Noua stea va putea fi văzută vineri”, a scris organizația pe Instagram miercuri.

Ana Martinez, reprezentanta Hollywood Chamber of Commerce, a declarat că obiectele lăsate de fani în semn de omagiu au fost îndepărtate înainte de lucrări. Reparațiile fisurilor erau deja planificate înainte ca steaua să fie vandalizată.

Peste 2.800 de stele pe Hollywood Boulevard

Hollywood Walk of Fame este un obiectiv emblematic, cu peste 2.800 de stele încastrate de-a lungul Hollywood Boulevard.

Acestea marchează realizările unor persoane și grupuri din industria divertismentului.

Dolly Parton și-a primit steaua de la Hollywood în 1984.

Omagiile au venit din întreaga lume a muzicii și nu numai după ce Parton, cunoscută pentru hituri precum „9 to 5” și „Jolene”, a murit săptămâna trecută, la vârsta de 80 de ani.

Cântăreața și compozitoarea a fost înmormântată alături de soțul ei, Carl Dean, decedat înaintea sa, în cadrul unei ceremonii funerare private, vineri, la Nashville.

În seara următoare, una dintre nepoatele lui Parton, Jada Star, a cântat în cadrul unui concert în memoria artistei organizat la Grand Ole Opry House din Nashville, considerată casa muzicii country.

„Șefa visătorilor”

Într-un alt demers, parcul tematic Dollywood a anunțat mai multe elemente noi în onoarea „șefei visătorilor”.

Cântăreața și actrița a cumpărat parcul din Tennessee în 1982, considerându-l un echivalent al Disneylandului.

De atunci, acesta a devenit cea mai mare atracție turistică din Tennessee pentru care se plătește bilet, primind aproximativ patru milioane de vizitatori anual.

În fața treptelor capelei va fi construită o cascadă, care va crea „un cadru liniștit pentru ca oaspeții să se oprească, să reflecteze și să se bucure de frumusețea naturală” a zonei, potrivit unui comunicat.

Capela va avea, de asemenea, noi vitralii inspirate de unul dintre versetele preferate din Biblie ale lui Parton: „Pentru toate există un timp și un anotimp pentru orice lucru de sub ceruri.”

De asemenea, pentru a onora dragostea lui Parton pentru copii și programul său Imagination Library, prin care donează cărți, parcul va introduce anul viitor un nou personaj, numit Dream Maker.