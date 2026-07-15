Au fost acordate premiile Regal Literar 2026. Horia Roman-Patapievici, Miguel Gane, Nichita Danilov și Eugenia Vodă, printre laureați

În urma procesului de nominalizare din cadrul ediției a VII-a, desfășurat în perioada 15 martie – 30 iunie 2026, juriul a desemnat un număr de 43 de laureați ai Premiilor Regal Literar. Numărul acestora a reflectat diversitatea domeniilor reprezentate și convingerea că valoarea autentică nu poate fi limitată la un număr restrâns de nume.

Selecția laureaților a fost realizată în urma analizării a peste 150 de nominalizări, primite din partea colaboratorilor, cititorilor și instituțiilor culturale, precum și a propunerilor formulate de membrii juriului.

Procesul de evaluare a avut în vedere excelența, impactul cultural, originalitatea și contribuția durabilă adusă patrimoniului intelectual românesc.

Lista din acest an prezintă autori, cercetători și personalități culturale din România și Republica Moldova, precum și din spațiul internațional, ale căror lucrări și activități au marcat cultura contemporană.

Premiul „Opera Omnia”

Nichita Danilov – pentru contribuția sa excepțională la înnoirea și afirmarea poeziei române contemporane, devenind una dintre cele mai importante și influente voci lirice ale timpului nostru.

Iulian Filip – pentru înalta slujire a culturii române din Basarabia și pentru o operă aflată sub semnul dăinuirii, prin care a apărat, cu discreție și demnitate, puterea limbii române de a păstra memoria, identitatea și speranța unui neam.

Distincția „Magister Concordiae”– Acad. Ion Tighineanu (Președintele Academiei de Științe a Moldovei) – pentru excelență științifică și edificarea unității academice a românilor.

Premiul „Myosotis” pentru poezie – Miguel Gane – pentru volumul „Albastru” (Editura Alice Books, 2026).

Distincția Culturală

Dr. Tessa Dunlop – pentru contribuția excepțională la promovarea culturii, istoriei, limbii române și identității românești în spațiul internațional, printr-un remarcabil demers de diplomație culturală și apropiere între popoare.

Elena Dabija – pentru devotamentul și viziunea prin care a consacrat Centrul Academic Internațional „Mihai Eminescu” din Chișinău drept un reper al eminescologiei contemporane și o veritabilă cetate a memoriei culturale românești.

Floriana Jucan – pentru activitatea editorială desfășurată în publicația Q Magazine, prin realizarea de interviuri, eseuri publicistice și materiale dedicate culturii, memoriei și identității românești, cu contribuții semnificative la promovarea dialogului dintre cultură, spiritualitate și spațiul public contemporan.

Distincția „Theologiae Sublimis” – Diac. asist. univ. dr. Costin-Ciprian Apintiliesei – pentru îmbogățirea literaturii românești cu opere de înaltă ținută intelectuală și pentru contribuția sa originală la aprofundarea și punerea în lumină a învățăturii și gândirii creștine fundamentale.

Premiul „Dumitru Stăniloae” – Pr. Prof. Univ. Dr. Cristinel Ioja – pentru trilogia fundamentală O istorie a Dogmaticii în Teologia Ortodoxă Română (2025), dedicată istoriei dogmaticii ortodoxe românești, operă de sinteză care recuperează și analizează contribuția marilor teologi români, oferind culturii naționale un reper academic și spiritual de excepție.

Premiul „Iustin Filosoful” – Horia-Roman Patapievici – pentru opera prin care a îmbogățit patrimoniul cultural românesc și european, afirmând, prin erudiție, spirit creator și vocație intelectuală, valorile durabile ale culturii, libertății și demnității umane.

Premiul „Ad Fontes” – Prof. univ. dr. Ioan Bolovan (membru corespondent al Academiei Române) – pentru volumul „Lumile” lui Ioan Slavici. Între „loialismul” prohabsburgic și devotamentul național. Cu Dosarele integrale de anchetare a lui Ioan Slavici (Editura Școala Ardeleană, 2025).

Premiul „Tudor Vianu” – Prof. univ. dr. Corin Braga (membru corespondent al Academiei Române) – pentru opera academică prin care a îmbogățit studiile imaginarului și literatura comparată, afirmând cu originalitate prestigiul cercetării umaniste românești în spațiul internațional.

Premiul „Sf. Cuv. Sofronie Saharov” – PS Ignatie Trif – pentru contribuțiile academice la aprofundarea teologiei palamite și la interpretarea teologică a evenimentelor fundamentale care au schimbat istoria lumii.

Premiul „Zoe Dumitrescu-Bușulenga” – PS Benedict Vesa – pentru lucrările de exegeză patristică, studiile dedicate Sfântului Isaac Sirul și tradiției siriace și siro-orientale, precum și pentru volumele de interpretare a personalităților duhovnicești contemporane și pentru reflecțiile asupra figurilor biblice și asupra vieții ascetice în spiritualitatea creștină răsăriteană.

Distincția de Excelență (pentru autori)

Dr. Cătălin-Ștefan Popa (cercetător științific la Institutul de Istorie a Religiilor al Academiei Române) – pentru erudiția și perseverența cu care readuce în atenția lumii academice românești moștenirea siriacă și complexitatea experienței religioase orientale, integrând-o în circuitul marilor dezbateri contemporane despre memorie, identitate și spiritualitate.

Adrian Alui Gheorghe – pentru contribuția de excepție la afirmarea și îmbogățirea literaturii române contemporane, printr-o operă reprezentativă de poezie, proză, eseu și publicistică, precum și pentru exemplara slujire a culturii române și a valorilor spiritului național.

Premiul „Sf. Cuv. Paisie Velicicovschi” – Pr. Protos. dr. habil. Agapie Corbu – pentru volumul „De la citirea Scripturii la rugăciunea inimii. Exegeză patristică și hermeneutică biblică” (Editura Sfântul Nectarie, Arad, 2025)

Premiul „Nicolae Iorga” – Prof. univ. dr. Ionuț-Alexandru Tudorie – pentru întreaga opera științifică și eseistică, dedicată studiului Bizanțului târziu și al istoriei Bisericii, cu accent pe analiza relațiilor dintre autoritatea imperială și instituția eclezială în Imperiul Bizantin, precum și pe studiile de istorie a teologiei și dialog interconfesional creștin, reflectate în lucrări publicate la edituri și în reviste academice internaționale.

Premiul „Nicolae Steinhardt” – Prof. univ. dr. habil. Mihai Valentin Vladimirescu – pentru contribuția excepțională la cercetarea filologică, biblică și umanistă, precum și pentru aportul deosebit adus cunoașterii și valorificării marilor texte ale culturii universale.

Premiul „Jean Boboc” – Prof. univ. dr. Sebastian Moldovan – pentru contribuția la dezvoltarea antropologiei creștine, teologiei morale și bioeticii contemporane.

Premiul „Regal Cultural”

Marina Constantinescu – pentru promovarea valorilor culturale românești prin dialoguri de profundă sensibilitate și rafinament, care au transformat emisiunea „Nocturne” într-un reper al televiziunii culturale românești.

Eugenia Vodă – pentru contribuția excepțională la edificarea unei arhive a elitelor culturale românești prin emisiunea „Profesioniștii”, model de excelență jurnalistică și memorie culturală.

Victor-Andrei Dochia – pentru contribuția remarcabilă la promovarea și documentarea evenimentelor cultural-religioase majore prin jurnalism televizat de înaltă ținută, precum și pentru rolul său de realizator, producător și moderator în promovarea dialogului dintre Biserică, cultură și spațiul public contemporan.

Premiul „Regal Literar”

Dr. Viorel Achim (cercetător științific la Institutul de Istorie „Nicolae Iorga” al Academiei Române) – pentru contribuția la înnoirea istoriografiei românești prin cercetarea riguroasă a istoriei minorităților și recuperarea unor capitole sensibile ale trecutului național.

Nicolae Oprea – pentru contribuția la cunoașterea, interpretarea și promovarea literaturii române.

Pr. Prof. univ. emerit Ștefan Buchiu – pentru opera de înaltă ținută academică și spirituală, care îl consacră drept una dintre vocile majore ale teologiei ortodoxe românești contemporane și un important continuator al tradiției stăniloiene.

Pr. Prof. univ. dr. Gheorghe Remete (membru corespondent al Academiei Române) – pentru opera teologică și filosofică, întinsă pe mai multe decenii, prin care a realizat o construcție originală în teologia ortodoxă românească și în filosofia europeană contemporană, teoretizând și configurând tema „dorului” ca parte integrantă a aspirației umane către Absolut.

Pr. Prof. univ. dr. Ioan Tulcan – pentru opera teologică de referință, pentru contribuția la formarea generațiilor de teologi și pentru cultivarea dialogului ecumenic ca punte între tradiții și culturi creștine.

Prof. univ. dr. Adrian Nicolae Lemeni – pentru contribuția originală la dialogul dintre teologia ortodoxă, știință și cultura contemporană și pentru afirmarea unei gândiri de referință în fața provocărilor secolului XXI.

Prof. dr. Adrian Sorin Mihalache – pentru deschiderea unui dialog original de referință între credință și rațiune, prin care aduce o contribuție valoroasă teologiei și gândirii contemporane.

Pr. Prof. univ. dr. Emanoil Băbuș – pentru opera academică, teologică și culturală dedicată valorificării patrimoniului creștin și bizantin, precum și pentru contribuția la dialogul dintre spiritualitate, cultură și provocările epocii contemporane.

Pr. Dr. Iuliu-Marius Morariu – pentru contribuția remarcabilă la promovarea valorilor spirituale și culturale printr-o amplă operă teologică, eseistică și publicistică, precum și pentru cultivarea unui dialog rodnic între credință, literatură și societatea contemporană.

Constantin Olteanu – pentru romanul „Corul orbilor” (Editura UNU, 2025), o înaltă expresie literară, care dă glas celor rămași fără glas în istorie.

Premiul „Excelsior” – Vlad Drăgulescu – pentru excelență în management cultural, viziune artistică și contribuția la promovarea valorilor culturale românești în spațiul internațional.

Premiul „Serafim Rose” – Arhim. Prof. univ. dr. Teofil Tia – pentru contribuția de referință la dezvoltarea teologiei pastorale contemporane, prin integrarea dimensiunilor psihologice și umaniste în formarea teologică și în abordarea antropologiei creștine.

Premiul „Cella Serghi” – Adelina Labic-Lungu – pentru volumul „Acolo unde se termină Drumul Viilor”(Editura Editura Arc Chișinău, 2025).

Premiul „Ioan Alexandru” – Ștefan Gabriel Mateescu – pentru volumul „Ora care nu mai vine” (Editura Ler, 2026).

Premiul „Iulia Hasdeu” – Augustina Visan – pentru volumul „Domnișoară, aveți copii?” (Editura Prut Internațional, 2025).

Premiul „George Coșbuc” – George Băicoianu – pentru volumele poetice publicate în perioada ianuarie 2025 – iunie 2026.

Premiul „Ion C. Vissarion” – Luisa Țuculeanu – pentru romanul „Casa dintre salcâmi” (Editura Litergraf, 2026).

Distincția „Custos Memoriae” – Ion Lazu – pentru contribuția excepțională la recuperarea și valorificarea memoriei literare românești, prin inițierea și coordonarea proiectului cultural „Plăci memoriale pentru marii scriitori dispăruți”, concretizat prin amplasarea a peste 200 de plăci memoriale dedicate scriitorilor români în București.

Distincția de Excelență (pentru proiecte/organizații/instituții)

Doxologia.ro – pentru cei 19 ani de existență, dedicați promovării vieții liturgice și a spiritualității ortodoxe prin facilitarea accesului public la texte și resurse de specialitate, utilizate zilnic de mii de cititori în nevoia personală, precum și pentru activitatea editorială constantă în spațiul digital cultural și religios.

Basilica.ro – pentru cei 18 ani de activitate neîntreruptă în jurnalismul de agenție, dedicați documentării și promovării evenimentelor cultural-religioase și valorilor culturii române autentice în spațiul național și internațional.

”Este un motiv de profundă bucurie să constatăm că, de la o ediție la alta, tot mai mulți autori, cercetători, oameni de cultură, edituri, instituții și promotori ai valorilor românești formulează nominalizări pentru Premiile Regal Literar. Încurajăm și pentru edițiile viitoare depunerea de nominalizări și participarea tuturor celor care contribuie, prin talent, muncă și vocație, la dezvoltarea culturii române.

Suntem convinși că valoarea fiecărui autor și creator crește de la an la an și că fiecare efort autentic, fiecare pagină scrisă, fiecare cercetare, fiecare act de creație și de slujire a culturii își poate găsi, la momentul potrivit, locul pe lista Premiilor Regal Literar.

Cultura română contemporană se bucură de o bogăție de voci, de opere și de inițiative care merită apreciate și evidențiate, iar Premiile Regal Literar își asumă misiunea de a le aduce în atenția publicului larg”, a declarat filologul Nicolae Florentin Streche, redactor-șef al revistei Regal Literar – ASTRA.

Ediția 2026 s-a desfășurat sub egida Asociației Transilvane pentru Literatura Română și Cultura Poporului Român – ASTRA, una dintre cele mai importante instituții culturale românești. Prin Premiile Regal Literar, ASTRA, prezidată acum de Pr. Prof. Univ. Constantin Necula, a reluat o tradiție istorică a recompensării valorii literare și culturale.

Demersul actual vine să așeze această moștenire într-o formă contemporană de promovare, validare și consacrare a autorilor, readucând în actualitate nevoia recunoașterii culturale publice. Acest demers continuă un obiectiv fondator care a însoțit ASTRA încă din anul 1861: acela că literatura, cultura și educația au nevoie de apreciere publică și de forme de recompensare a valorii. Încă de la întemeierea sa la Sibiu, ASTRA, sub președinția mitropolitului Andrei Șaguna, și-a asumat rolul de a susține cultura română prin mijloace concrete: premii, burse, stipendii și recompense pentru lucrări științifice și literare.

Premiile de anul acesta au fost acordate de către ASTRA, în parteneriat cu Biblioteca Academiei Române – Filiala Cluj, Memorialul Ipotești – Centrul Național de Studii „Mihai Eminescu”, Biblioteca Metropolitană București, Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” Chișinău, Biblioteca Județeană ASTRA Sibiu, Radio România, Biblioteca Județeană „Octavian Goga” Cluj și Uniunea Scriitorilor din România – Filiala Sibiu.

Juriul Premiilor Regal Literar, ediția a VII-a, a fost alcătuit din personalități culturale și academice din spațiul românesc: Președinte de Onoare – Acad. Mihai Cimpoi (membru de onoare al Academiei Române, membru titular al Academiei de Științe a Moldovei, președinte fondator al Centrului Academic Internațional „Mihai Eminescu” din Chișinău); Președinte – Prof. Honor. Univ. Dr. George Coandă (președinte al Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România – filiala „Ion Heliade Rădulescu” Dâmbovița); Membru de Onoare – Pr. Prof. Univ. Dr. Habil. Constantin Necula (președintele Asociației Transilvane pentru Literatura Română și Cultura Poporului Român); Doina Dabija (redactor-șef al ziarului „Literatura și Arta”, președinte al Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România – filiala Chișinău); Conf. Univ. Dr. Marius Andreescu (cercetător științific la Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române); Magda Grigore; Veronica Balaj; Conf. Univ. Dr. Ing. Andrei Drăgulinescu; Adrian Artene (director editorial al Grupului de presă ARC); Maria Ivanov (director editorial al revistei „TIMPUL”, ediția Republica Moldova); Claudiu Dumitrache (director fondator al revistei „Regal Literar” și al Myosotis Media Group, membru afiliat CPFCFC din cadrul Societății Academice de Cercetare a Religiilor și Ideologiilor de pe lângă Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca).