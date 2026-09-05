Teatrul Dramatic „Elvira Godeanu” deschide stagiunea 2026-2027 și inaugurează o nouă sală de spectacole

„Bădăranii” de Carlo Goldoni – spectacolul care deschide stagiunea

Duminică, 6 septembrie 2026, de la ora 19:00, Teatrul Dramatic „Elvira Godeanu” deschide oficial stagiunea 2026-2027 cu spectacolul „Bădăranii” de Carlo Goldoni, în regia lui Radu Olăreanu.

Una dintre cele mai cunoscute comedii ale dramaturgiei italiene, „Bădăranii” oferă o incursiune plină de umor în lumea orgoliilor, a prejudecăților și a convențiilor sociale.

În viziunea regizorală a lui Radu Olăreanu, textul lui Goldoni capătă dinamism și savoare, propunând publicului un spectacol viu, cu personaje pitorești, situații comice și un ritm susținut.

Regia: Radu Olăreanu

Scenografia: Irina Chirilă

Distribuția:

Sorin Giurca

Pompiliu Ciochia

Sandu Mustățea

Mădălina Ciobănuc

Monica Sfetcu

Gia Enache

Luminița Șorop

Evelina Voicu

Alexandru Manea

Tedi Popescu

Adrian Șerban

Manager: Mariana Ghițulescu

Biletele pentru spectacolul din 6 septembrie pot fi achiziționate de la Agenția teatrală a Teatrului Dramatic „Elvira Godeanu” sau online, prin Eventim.ro.

20 septembrie – se deschide oficial Studio ACT „Elvira Godeanu”

Un alt moment important al începutului de stagiune va avea loc pe 20 septembrie 2026, de la ora 19:00, când va fi inaugurată oficial sala Studio ACT „Elvira Godeanu”, situată în Târgu Jiu, pe Strada Crișan nr. 3.

Noua sală este concepută ca un spațiu destinat spectacolelor de mici dimensiuni și oferă teatrului posibilitatea de a-și diversifica oferta culturală, de a găzdui proiecte artistice cu formule scenice diferite și de a crea un cadru mai apropiat și mai flexibil pentru întâlnirea dintre actori și spectatori.

Deschiderea Studio ACT „Elvira Godeanu” va avea loc cu spectacolul „Conu Leonida față cu reacțiunea” de I.L. Caragiale, în regia lui Marius Bodochi.

Distribuția:

Alexandru Manea / Adrian Șerban

Monica Sfetcu

Luminița Șorop

Scenografia: Șteff Chelaru

Coregrafia: Flavia Giurgiu

Sound Design: Alexandru Bodochi Ursu

Sunet: Costi Oțăt

Apariția acestei noi săli reprezintă un pas important în dezvoltarea Teatrului Dramatic „Elvira Godeanu” și în consolidarea rolului său în viața culturală a municipiului Târgu Jiu.

Cu sprijinul Primăriei Municipiului Târgu Jiu și al Consiliului Local Târgu Jiu, teatrul își extinde infrastructura și își creează noi posibilități de exprimare artistică și de dialog cu publicul.

O nouă etapă pentru Teatrul Dramatic „Elvira Godeanu”

Cele două evenimente marchează o etapă importantă în evoluția instituției, care își propune să fie tot mai prezentă în peisajul teatral românesc și să își consolideze vizibilitatea la nivel național și internațional.

Această dezvoltare face parte din viziunea noului management al doamnei Mariana Ghițulescu, care urmărește transformarea Teatrului Dramatic „Elvira Godeanu” într-o instituție culturală dinamică, deschisă către noi forme de expresie artistică, colaborări și proiecte, dar și către publicuri diverse.

Crearea Studio ACT „Elvira Godeanu”, extinderea proiectelor artistice, dezvoltarea colaborărilor și creșterea vizibilității teatrului reprezintă direcții concrete ale acestei viziuni manageriale.

Noul spațiu devine astfel nu doar o sală de spectacole, ci și un loc destinat experimentului, întâlnirilor artistice și proiectelor care pot contribui la afirmarea Teatrului Dramatic „Elvira Godeanu” pe harta teatrală națională și internațională.

Prin deschiderea stagiunii cu „Bădăranii” și inaugurarea Studio ACT „Elvira Godeanu” cu „Conu Leonida față cu reacțiunea”, teatrul propune publicului două întâlniri cu texte importante ale dramaturgiei universale și românești, dar și începutul unei noi etape de dezvoltare instituțională.

Teatrul Dramatic „Elvira Godeanu” invită publicul să fie alături de instituție la începutul unei noi stagiuni și la inaugurarea noului spațiu dedicat teatrului.

6 septembrie 2026 | ora 19:00

„Bădăranii” de Carlo Goldoni | Regia: Radu Olăreanu

20 septembrie 2026 | ora 19:00

Inaugurarea oficială Studio ACT „Elvira Godeanu”

„Conu Leonida față cu reacțiunea” de I.L. Caragiale | Regia: Marius Bodochi

Str. Crișan nr. 3, Târgu Jiu