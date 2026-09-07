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Ambulanță ucraineană ciuruită de gloanțe, expusă în fața Ambasadei Rusiei din Portugalia

În apropierea ambasadei Federației Ruse din Lisabona se află parcată o ambulanță ucraineană ciuruită de gloanțe. Istoria acestui vehicul, expus acum în inima capitalei portugheze, datează din anul 2022, când a avut loc o operațiune de salvare la Harkov, în Ucraina.
Ambulanță ucraineană ciuruită de gloanțe, expusă în fața Ambasadei Rusiei din Portugalia
Sursă foto: X
Daiana Rob
07 sept. 2026, 15:17, Cultură-Media
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Ambulanța a fost supusă rafalelor rusești, chiar în timpul unei intervenții, care urma să salveze o femeie ucraineană rănită într-un atac cu bombă.

„O echipă medicală a fost chemată să salveze o femeie rănită în urma unui atentat cu bombă. După ce au intrat în clădire pentru a o salva, această ambulanță a fost supusă focului de gloanțe”, a declarat pentru Euronews, Roman Grymalyuk, președintele asociației portughezo-ucrainene ORANTA.

Fost vehicul de urgență medicală, acesta este acum un obiect de expoziție care, potrivit asociației, dezvăluie ororile conflictului și ale atacurilor rusești asupra civililor.

Ambulanța, care a fost expusă deja în mai multe orașe europene, a ajuns recent în Portugalia. Înainte de a sosi la Lisabona, autospeciala a fost prezentată în mai multe orașe portugheze.

În capitală, ambulanța a fost parcată la doar câțiva metri de Ambasada Federației Ruse. Pentru Roman Grymalyuk, acesta este încă un act de rezistență, mai ales după ce atașatul ambasadei Rusiei a declarat, recent, că Portugalia este una dintre cele mai ostile țări din Europa.

„Dacă Portugalia este inamicul unei țări teroriste, putem spune că se află de partea cea bună a istoriei, de partea cea bună a lumii și a apărării umanității”, a spus Roman.

Ambulanța și expoziția care o însoțește fac parte din campania internațională „Ukraine is Calling”, organizată de LUkraine, care a vizitat deja 11 țări europene, între care Belgia, Olanda, Austria, Elveția, dar și Franța.

Câștigătoare a Premiului Cetățeanului European în 2023, campania își propune să strângă fonduri pentru achiziționarea a peste 100 de vehicule medicale destinate Ucrainei.

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