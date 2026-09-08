Pui de papagal, recuperat de pompierii din Tulcea după ce a evadat din apartament

Pompierii din Tulcea au intervenit marți pentru recuperarea unui papagal exotic care a ieșit din apartamentul proprietarului și s-a urcat într-un copac din fața locuinței. Pasărea avea aproximativ 80 de centimetri și cântărea în jur de două kilograme.

Proprietarul a sunat la 112, iar pompierii au ajuns la fața locului cu o autoscară.

În cursul după-amiezii, un apel la numărul unic de urgență 112 a anunțat dispeceratul ISU „Delta” Tulcea că un animal de companie a evadat din locuință și s-a refugiat într-un copac.

Pompierii tulceni au tratat solicitarea ca pe orice altă intervenție și au ajuns rapid la locul indicat, cu o autoscară.

„Ca orice solicitare, pompierii tulceni au luat în serios urgența cetățeanului. Orice animal de companie, indiferent de specie și rasă este considerat, pentru cineva, un membru al familiei așa că în timpi operativi de la primirea apelului, pompierii din cadrul Detașamentului Tulcea au ajuns la locul solicitării cu o autoscară și după câteva insistențe și manevre delicate, au reușit să recupereze frumoasa înaripată”, au transmis reprezentanții ISU „Delta” Tulcea.

După intervenție, pompierii au predat papagalul în siguranță proprietarului, care, cel mai probabil, va lua măsuri pentru ca o nouă „evadare” să nu mai fie posibilă.

Potrivit informațiilor prezentate de ISU „Delta” Tulcea, valoarea unui astfel de papagal ar fi de aproximativ 13.000 de lei, conform unor anunțuri de pe OLX.