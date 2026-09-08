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Bărbat găsit fără suflare în apele Crișului Repede. Plutea în derivă și a fost adus la mal în doar 10 minute

Un bărbat a fost găsit mort marți seară, plutind în apele Crișului Repede. A fost văzut inițial de un trecător, care a alertat autoritățile. În doar 10 minute de la apel, salvatorii l-au și adus la mal, însă pentru victimă a fost mult prea târziu.
Bărbat găsit fără suflare în apele Crișului Repede. Plutea în derivă și a fost adus la mal în doar 10 minute
Sursa foto: Eduard Vinatoru/Mediafax Foto
Coralia Frigea
08 sept. 2026, 21:24, Social
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Un bărbat a fost găsit decedat, marți seară, în jurul orei 19:30, în municipiul Oradea. Acesta plutea în apele Crișului Repede atunci când un trecător l-a văzut și a alertat autoritățile.

S-au mobilizat pentru intervenție două echipaje de pompieri militari din cadrul Detașamentului 1 Oradea, dintre care unul de căutare-salvare din mediul acvatic și unul specializat în salvarea din ape repezi, dar și echipajul de Terapie Intensivă Mobilă al SMURD Oradea și motocicliștii SMURD.

Astfel, autoritățile l-au adus pe bărbat la mal în aproximativ 10 minute, dar, în ciuda eforturilor echipajelor de salvare, bărbatul a fost declarat decedat de medici.

La finalul lunii august, Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor anunța o creștere bruscă a nivelului unor ape curgătoare, printre care se număra si Crișul Repede.

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