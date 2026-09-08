Prima pagină » Social » Bulevardul 13 Septembrie se transformă în coridor verde. Ciprian Ciucu anunță 1.200 de arbori și 25.000 de arbuști

Bulevardul 13 Septembrie se transformă în coridor verde. Ciprian Ciucu anunță 1.200 de arbori și 25.000 de arbuști

Ciprian Ciucu, primarul Capitalei, anunță transformarea Bulevardului 13 Septembrie într-o zonă mai verde, prin plantarea de arbori.
Bulevardul 13 Septembrie se transformă în coridor verde. Ciprian Ciucu anunță 1.200 de arbori și 25.000 de arbuști
Maria Nițu
08 sept. 2026, 20:24, Social
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, anunță că pe Bulevardul 13 Septembrie vor fi plantați aproximativ 1.200 de arbori, 25.000 de arbuști și câteva zeci de mii de flori perene, în cadrul lucrărilor de amenajare a zonei.

Edilul spune că bulevardul va fi transformat într-un „coridor verde”, „mai umbros și mai răcoros”.

„Am început în forță plantările pe 13 Septembrie, să transformăm zona într-un coridor verde. Va fi frumos, mai umbros și mai răcoros. Vom planta circa 1.200 de arbori, 25.000 de arbuști și câteva zeci de mii de flori perene. Cantitățile acestea sunt minime. Din experiența amenajărilor anterioare vom mai suplimenta în funcție de zonă și de arborii existenți. Vom crea un culoar median de arbori, pentru a-i putea integra pe cei viabili, respectiv castanii”, a precizat Ciprian Ciucu, marți, pe pagina sa de Facebook.

Lucrările de reamenajare a Bulevardului 13 Septembrie au fost anunțate de primarul Capitalei încă din luna iunie. Potrivit lui Ciucu, „vom scoate mașinile de pe trotuare, vom reface spațiul verde, care a devenit între timp parcare, reparăm trotuarele și plantăm arbori”.

Recomandarea video

Procurorul CSM Claudiu Sandu despre zborul cu jet privat al judecătorului CCR Cristian Deliorga: ”Cum se face că nu vedem nici o acțiune a Inspecției Judiciare? Există magistrați care își doresc lux și opulență, iar pentru asta sunt pregătiți să renunțe la imparțialitate”
G4Media
„Sucul-minune” a ajuns și în Premier League: de ce a devenit atât de căutată băutura care se găsește și la supermarket
GSP.ro
16 clase de a IX-a nu s-au mai format în județul Timiș din cauza numărului mic de elevi
Gandul
Nepotul fostului interlop Adrian Mogoș a murit la doar 6 ani! Familia a sperat la o minune până în ultima clipă 🥲
Cancan
Imaginile cu Victoria au făcut furori pe net. Fosta soție a apărut în bikini
Prosport
Tribunalul București a aprobat cererea de intrare în insolvență a STB. Ciprian Ciucu a cerut acest lucru încă din iulie
Libertatea
Planta banală pe care o vezi peste tot în România, dar puțini îi știu adevăratele întrebuințări. E folosită des în medicina tradițională
CSID
Noua Dacia Spring nu va mai fi produsă în China. Unde se mută producția, dar nu în România
Promotor
HARTĂ. România, la 1.477 km de autostrăzi și drumuri expres / Ce se mai deschide în 2026 și ce rămâne pentru 2027
Economedia