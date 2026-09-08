Bulevardul 13 Septembrie se transformă în coridor verde. Ciprian Ciucu anunță 1.200 de arbori și 25.000 de arbuști

Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, anunță că pe Bulevardul 13 Septembrie vor fi plantați aproximativ 1.200 de arbori, 25.000 de arbuști și câteva zeci de mii de flori perene, în cadrul lucrărilor de amenajare a zonei.

Edilul spune că bulevardul va fi transformat într-un „coridor verde”, „mai umbros și mai răcoros”.

„Am început în forță plantările pe 13 Septembrie, să transformăm zona într-un coridor verde. Va fi frumos, mai umbros și mai răcoros. Vom planta circa 1.200 de arbori, 25.000 de arbuști și câteva zeci de mii de flori perene. Cantitățile acestea sunt minime. Din experiența amenajărilor anterioare vom mai suplimenta în funcție de zonă și de arborii existenți. Vom crea un culoar median de arbori, pentru a-i putea integra pe cei viabili, respectiv castanii”, a precizat Ciprian Ciucu, marți, pe pagina sa de Facebook.

Lucrările de reamenajare a Bulevardului 13 Septembrie au fost anunțate de primarul Capitalei încă din luna iunie. Potrivit lui Ciucu, „vom scoate mașinile de pe trotuare, vom reface spațiul verde, care a devenit între timp parcare, reparăm trotuarele și plantăm arbori”.