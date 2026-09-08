Prima pagină » Justiţie » Cetățeanul rus care a fotografiat baze militare strategice din România a fost arestat preventiv pentru 30 de zile

Cetățeanul rus care a fotografiat baze militare strategice din România a fost arestat preventiv pentru 30 de zile

Cetățeanul rus care a fotografiat baze militare strategice din România a fost arestat preventiv pentru o perioadă de 30 zile. Anchetatorii susțin că bărbatul a supravegheat baze militare din România și a transmis fotografii și informații despre tehnica de luptă și deplasările militarilor români și aliați.
Cetățeanul rus care a fotografiat baze militare strategice din România a fost arestat preventiv pentru 30 de zile
Barbatul acuzat si retinut pentru spionaj in favoarea Rusiei, Ivan Kutsenko, este escortat la Curtea de Apel Bucuresti, 8 septembrie 2026.ALEXANDRU NECHEZ / MEDIAFAX FOTO
Diana Nunuț
08 sept. 2026, 20:55, Social
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Curții de Apel București a dispus arestarea preventivă, pentru o perioadă de 30 de zile, a cetățeanului rus care a fotografiat baze militare strategice din România.

Cetățeanul rus, în vârstă de 40 de ani, este acuzat că a pregătit acte de sabotaj pe teritoriul României, prin acțiuni care au vizat inclusiv baze militare românești și multinaționale. Procurorii DIICOT au dispus marți reținerea acestuia pentru 24 de ore.

„În perioada februarie-iulie 2026, în perspectiva comiterii unor acte de diversiune/sabotaj, de tip hibrid, sub coordonarea directă a unei persoane cu care a păstrat legătura prin intermediul unor servicii online de mesagerie criptată, a identificat, supravegheat și colectat informații cu caracter militar”, au transmis procurorii DIICOT.

Coordonat prin servicii de mesagerie criptată

Anchetatorii spun că bărbatul a fost coordonat direct de o persoană cu care comunica prin intermediul unor servicii online de mesagerie criptată.

Bărbatul a fotografiat tehnica forțelor armate române și aliate, precum și deplasarea personalului militar și a tehnicii de luptă.

Activitățile de supraveghere au vizat mai multe baze militare românești și multinaționale din județele Cluj, Constanța, Călărași și Ilfov, precum și din București.

Fotografiile și informațiile obținute a fost transmise ulterior persoanei cu care inculpatul ținea legătura. Faptele, prin natura lor, au pus în pericol securitatea națională, a mai transmis DIICOT.

Recomandarea video

Procurorul CSM Claudiu Sandu despre zborul cu jet privat al judecătorului CCR Cristian Deliorga: ”Cum se face că nu vedem nici o acțiune a Inspecției Judiciare? Există magistrați care își doresc lux și opulență, iar pentru asta sunt pregătiți să renunțe la imparțialitate”
G4Media
„Sucul-minune” a ajuns și în Premier League: de ce a devenit atât de căutată băutura care se găsește și la supermarket
GSP.ro
16 clase de a IX-a nu s-au mai format în județul Timiș din cauza numărului mic de elevi
Gandul
Nepotul fostului interlop Adrian Mogoș a murit la doar 6 ani! Familia a sperat la o minune până în ultima clipă 🥲
Cancan
Imaginile cu Victoria au făcut furori pe net. Fosta soție a apărut în bikini
Prosport
Tribunalul București a aprobat cererea de intrare în insolvență a STB. Ciprian Ciucu a cerut acest lucru încă din iulie
Libertatea
Planta banală pe care o vezi peste tot în România, dar puțini îi știu adevăratele întrebuințări. E folosită des în medicina tradițională
CSID
Noua Dacia Spring nu va mai fi produsă în China. Unde se mută producția, dar nu în România
Promotor
HARTĂ. România, la 1.477 km de autostrăzi și drumuri expres / Ce se mai deschide în 2026 și ce rămâne pentru 2027
Economedia