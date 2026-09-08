Cetățeanul rus care a fotografiat baze militare strategice din România a fost arestat preventiv pentru 30 de zile

Judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Curții de Apel București a dispus arestarea preventivă, pentru o perioadă de 30 de zile, a cetățeanului rus care a fotografiat baze militare strategice din România.

Cetățeanul rus, în vârstă de 40 de ani, este acuzat că a pregătit acte de sabotaj pe teritoriul României, prin acțiuni care au vizat inclusiv baze militare românești și multinaționale. Procurorii DIICOT au dispus marți reținerea acestuia pentru 24 de ore.

„În perioada februarie-iulie 2026, în perspectiva comiterii unor acte de diversiune/sabotaj, de tip hibrid, sub coordonarea directă a unei persoane cu care a păstrat legătura prin intermediul unor servicii online de mesagerie criptată, a identificat, supravegheat și colectat informații cu caracter militar”, au transmis procurorii DIICOT.

Coordonat prin servicii de mesagerie criptată

Anchetatorii spun că bărbatul a fost coordonat direct de o persoană cu care comunica prin intermediul unor servicii online de mesagerie criptată.

Bărbatul a fotografiat tehnica forțelor armate române și aliate, precum și deplasarea personalului militar și a tehnicii de luptă.

Activitățile de supraveghere au vizat mai multe baze militare românești și multinaționale din județele Cluj, Constanța, Călărași și Ilfov, precum și din București.

Fotografiile și informațiile obținute a fost transmise ulterior persoanei cu care inculpatul ținea legătura. Faptele, prin natura lor, au pus în pericol securitatea națională, a mai transmis DIICOT.