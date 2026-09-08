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Anunț oficial: niciun „obiect neidentificat” nu s-a prăbușit în zona municipiului Suceava

Niciun „obiect neidentificat” nu s-a prăbușit în zona municipiului Suceava. Anunțul a fost făcut marți seara prefectura județului Suceava. Dezmințirea a vizat o serie de informații apărute în mediul public.
Anunț oficial: niciun „obiect neidentificat” nu s-a prăbușit în zona municipiului Suceava
sursa foto: unsplash
Petru Mazilu
08 sept. 2026, 21:17, Social
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Prefectura județului Suceava a anunțat că niciun „obiect neidentificat” nu s-a prăbușit în apropierea municipiului Suceava.

„Instituția Prefectului – Județul Suceava informează cetățenii cu privire la informațiile apărute în mediul online referitoare la presupusa prăbușire a unui obiect neidentificat în zona municipiului Suceava, în direcția localității Stroiești. În urma verificărilor efectuate, informația privind producerea unui astfel de incident nu se confirmă”, a transmis instituția menționată.

Prefectura a mai anunțat că, până în prezent, la numărul unic de urgență 112 nu a fost înregistrat niciun apel care să semnaleze producerea unui asemenea eveniment în zona indicată.

„Instituția Prefectului – Județul Suceava recomandă cetățenilor să manifeste prudență în preluarea și distribuirea informațiilor neverificate și să se informeze exclusiv din surse oficiale. În acest moment, nu există date oficiale care să confirme existența unui incident de natura celui prezentat în postarea distribuită în mediul online”, a precizat Prefectura județului Suceava.

Mesajul RO-Alert a provocat zvonurile privind obiectul neidentificat

Autoritățile au emis, marți după-amiază, un mesaj RO-Alert pentru județele Vaslui, Botoșani, Neamț, Suceava și Iași privind posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian. Potrivit MApN, alerta a fost emisă după ce o dronă a fost detectată de sistemul de supraveghere radar la 18 kilometri nord de municipiul Roman.

Două aeronave F-18 ale Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole au decolat pentru monitorizarea situației. În cele din urmă, drona a părăsit teritoriul României și s-a prăbușit în zona localității Mihăileni Vechi din Republica Moldova, la aproximativ 25 de kilometri est de frontiera cu România.

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