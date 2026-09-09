Amenzi de peste un milion de lire sterline după ce un român a murit fiind îngropat de viu

Două firme au primit amenzi de peste 1 milion de lire sterline din cauza unui accident produs pe un șantier, potrivit The Independent. Victima se numește Gheorghiță Arsene. Românul avea 33 de ani în iunie 2020, în momentul producerii accidentului. El a fost îngropat de viu după ce un șanț s-a prăbușit pe un șantier din Banstead, Surrey.

În urma unui proces de trei luni, instanța a decis că una dintre companii a încercat să reducă din cheltuieli în detrimentul siguranței. Firma a fost amendată cu suma de 500.000 de lire sterline.

A doua companie a fost amendată cu 650.000 de lire sterline deoarece judecătorul a observat că sistemele de siguranță existau, dar erau executate necorespunzător. Firmele au primit un termen de șase ani pentru a plăti pedeapsa.

Ce a spus judecătorul despre cazul românului

În discursul său judecătorul a spus că „pierderea vieții sale (a românului n.r.) a fost o tragedie teribilă, mai ales că putea fi evitată.”

Mama tânărului decedat a asistat la pronunțarea sentinței prin videoconferință din România. Într-o declarație, ea a vorbit despre fiul ei ca despre un „om bun” care a lucrat pentru a-și întreține familia. Femeia a povestit că fiul ei a sunat-o în ziua în care a murit, spunând că se afla într-un șanț adânc și că se temea de o prăbușire. „Nu se va întâmpla nimic… se va termina în curând”, i-a spus el mamei sale.

Românca a mai povestit că este în depresie și că moartea tânărului a afectat întreaga familie. Legătură mamă-fiu era întărită de o întâmplare mai veche. În tinerețe, mama i-a donat fiului un rinichi.

Românul a murit pe un șantier

Accidentul a avut loc pe un șantier de pe Park Road unde era reconstruit un azil de bătrâni.

Victima înlocuia o țeavă deteriorată în interiorul unu tunel adânc de 3 metri.