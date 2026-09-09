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Accident grav pe DN5. Doi șoferi nu ar fi păstrat distanța regulamentară, iar o persoană a fost dus la spital

Un accident grav s-a produs miercuri pe DN5, în apropierea localității Daia, județul Giurgiu. Un șofer nu ar fi păstrat distanța față de autoturismul din fața sa, iar în urma impactului, acesta a fost dus la spital.
Accident grav pe DN5. Doi șoferi nu ar fi păstrat distanța regulamentară, iar o persoană a fost dus la spital
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Sursa foto: ISU Giurgiu și Prefectura Giurgiu
Coralia Frigea
09 sept. 2026, 16:04, Social
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Un accident s-a produs miercuri, 9 septembrie, pe DN5, în apropierea localității Daia, pe sensul de mers către Giurgiu. Impactul a avut loc între două mașini, iar unul dintre șoferi, în vârstă de 34 de ani, a fost transportat la spital.

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Autoritățile spun că de vină ar fi fost bărbatul de 34 de ani, care nu ar fi păstrat distanța regulamentară față de autoturismul din fața sa. Acesta conducea o autoutilitară și s-a izbit frontal de un tractor ce avea două remorci, ambele încărcate cu cereale.

Bărbatul de 34 de ani a fost transportat de urgență la spital pentru îngrijiri medicale, prima dată cu ambulanța și, mai apoi, cu elicopterul SMURD.

Șoseaua, plină de cereale în urma accidentului

ISU Giurgiu a mai transmis că, în urma impactului, pe drumul național s-a vărsat o cantitate mare de cereale. Ele proveneau din două remorci ale celui de-al doilea autovehicul implicat, condus de un bărbat de 75 de ani.

De asemenea, pe carosabil s-a scurs și combustibil, iar pompierii care au intervenit la fața locului au impus măsuri de siguranță împotriva incendiilor.

„La fața locului s-au deplasat pompierii din cadrul Detașamentului Giurgiu, cu o autospecială de descarcerare, o autospecială de stingere, o ambulanță SMURD, una SAJ și poliția. În sprijin, a fost solicitat și elicopterul SMURD”, a mai precizat ISU Giurgiu.

La fața locului a fost prezent și prefectul județului Giurgiu.

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