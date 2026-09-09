Reprezentanții unor firme, dar și responsabili de mediu din Alba, trimiși în judecată pentru poluare și fals în înscrisuri

Patronii a două firme din orașul Sebeș, județul Alba, care activează în industria prelucrării lemnului, respectiv în industria chimică, au fost trimiși în judecată, alături de doi funcționari publici –un bărbat și o femeie – care erau și angajați ai uneia dintre firme, potrivit Parchetul de pe Lângă Tribunalul Alba.

Aceștia sunt judecați în stare de libertate pentru comiterea infracțiunilor de poluare prin evacuarea în atmosferă de substanțe periculoase și de fals în înscrisuri sub semnătură privată.

Aerul respirat, un pericol pentru cetățeni

Din cercetări reiese că, în perioada 2022 – 2023, în cadrul activității celor două fabrici vizate, la care se prelucrau plăcilor din lemn și a rășinilor pe bază de formaldehidă, acestea ar fi eliberat în atmosferă cantități de formaldehidă și de oxizi de azot care ar fi depășit limitele admise prin autorizația integrată de mediu, inclusiv în zone protejate.

Potrivit raportului de expertiză în specialitatea ecologie și protecția mediului administrat în cauză, cantitățile de compuși toxici ar fi pus în pericol mediul înconjurător, dar și viața și sănătatea locuitorilor și animalelor din zonă.

Cum au falsificat responsabilii de mediu rapoartele anuale?

În ceea ce-i privește pe bărbatul și femeia ce lucrau ca angajați ai uneia dintre fabrici, dar și responsabili de mediu, aceștia ar fi falsificat rapoartele anuale de de mediu. Cei doi nu ar fi raportat valorile reale înregistrate de poluare, repetând analizele în laboratorul din cadrul fabricii, până când nivelul de poluare era benefic firmelor pentru obținerea vizei anuale a autorizației de mediu.

De asemenea, atunci când experții dintr-un laborator extern s-au dus la fabrică să ia probe pentru a măsura calitatea aerului, aceștia ar fi încercat să intervină asupra sistemelor de depoluare,

a punctelor de prelevare sau asupra instalaţiilor tehnologice.

Potrivit raportului de protecția mediului, la fabrica de prelucrare a lemnului s-au înregistrat depășiri ale emisiilor de Formaldehidă în 5 rapoarte de încercare analizate, cu o valoare maximă de mai mult de 3 ori peste limita admisă într-o zonă locuită, punând în pericol populația din zonă.

În ceea ce privește firma care activa în industria chimică, valorile de Formaldehidă din aer au depășit de aproape 3 ori limita maximă admisă într-o zonă locuită. Și valorile înregistrate ale oxizilor de azot au fost peste limită.

Aerul poluat, periculos pentru respirație

Formaldehida și oxizii de azot se numără printre substanțele poluante periculoase pentru

care legislația de mediu impune limite stricte de emisie, monitorizare şi raportare, tocmai

pentru că expunerea, chiar şi pentru o durată scurtă la concentrații ridicate, poate afecta

sănătatea persoanelor care locuiesc în zonele învecinate platformelor industriale.

Formaldehida este clasificată de Organizația Mondială a Sănătății în grupa I a agenţilor cancerigeni pentru om. Expunerea la substanță poate provoca anomalii genetice, iar oxizii de azot din aer pot provoca leziuni pulmonare severe și boli respiratorii.