Accident grav în Lețcani: O persoană a murit după ce un camion s-a răsturnat peste o mașină

Pompierii militari din cadrul Detașamentului 1 de Pompieri Iași intervin la fața locului.

Potrivit autorităților, în urma evenimentului au rezultat două victime aflate în autoturism. Una dintre acestea prezintă leziuni incompatibile cu viața, iar cea de-a doua persoană este inconștientă.

La fața locului acționează o autospecială de stingere (ASAS), o autospecială de descarcerare, un echipaj de terapie intensivă mobilă (TIM) și un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean Iași, cu 9 subofițeri din cadrul ISU Iași.

Echipajele acționează pentru descarcerarea victimelor, acordarea asistenței medicale de urgență și asigurarea măsurilor specifice la locul accidentului.

La momentul actual, intervenția este în dinamică