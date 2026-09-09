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Accident grav în Lețcani: O persoană a murit după ce un camion s-a răsturnat peste o mașină

Un accident grav s-a produs în localitatea Lețcani, după ce un camion s-a răsturnat peste o mașină. O persoană a murit, iar alta este inconștientă.
Accident grav în Lețcani: O persoană a murit după ce un camion s-a răsturnat peste o mașină
Ioana Târziu
09 sept. 2026, 11:51, Social
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Pompierii militari din cadrul Detașamentului 1 de Pompieri Iași intervin la fața locului.

Potrivit autorităților, în urma evenimentului au rezultat două victime aflate în autoturism. Una dintre acestea prezintă leziuni incompatibile cu viața, iar cea de-a doua persoană este inconștientă.

La fața locului acționează o autospecială de stingere (ASAS), o autospecială de descarcerare, un echipaj de terapie intensivă mobilă (TIM) și un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean Iași, cu 9 subofițeri din cadrul ISU Iași.

Echipajele acționează pentru descarcerarea victimelor, acordarea asistenței medicale de urgență și asigurarea măsurilor specifice la locul accidentului.

La momentul actual, intervenția este în dinamică

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