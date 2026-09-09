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Cap de crocodil descoperit pe aeroport. Bărbatul care l-a transportat ar putea ajunge la închisoare

Un cap de crocodil a fost descoperit pe un aeroport internațional din nordul Italiei. Obiectul se afla în bagajul unui italian. Bărbatul care l-a transportat ar putea ajunge la închisoare.
Cap de crocodil descoperit pe aeroport. Bărbatul care l-a transportat ar putea ajunge la închisoare
sursa foto. Mediafax Foto
Petru Mazilu
09 sept. 2026, 12:04, Social
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Incidentul s-a produs pe aeroportul din Torino. Capul de crocodil a fost descoperit în bagajul unui pasager italian care venea din Statele Unite ale Americii.

Exemplarul aparține unei specii protejate, iar bărbatul nu a putut prezenta documentele necesare pentru a-l transporta și pentru a-l introduce în Italia.

Fapta de care este acuzat bărbatul poate fi sancționată cu amendă cuprinsă între 20.000 și 200.000 de euro, conform legislației italiene. Totodată, poate fi stabilită o pedeapsă cu închisoarea de la șase luni la un an.

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