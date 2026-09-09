Cazul inedit al unui profesor universitar din Brașov: Unii studenți îl acuză de abuz de putere și hărțuire, alții îi iau apărarea | ANOSR cere sancționarea lui

Thierheimer Walter Wilhelm este profesor universitar în cadrul Facultății de Alimentație și Turism este acuzat de o parte dintre studenții săi de abuz de abuz de putere, hărțuire cu conotații sexuale, discriminare și intimidare. Acuzațiile ar fi ieșit la lumină la începutul săptămânii, când un grup de studenți a trimis presei brașovene un mail, potrivit Bună Ziua Brașov.

Studenții acuzau că, de ani de zile, ar fi dat examene la „intervale orare extenuante”, după ce aceștia ar fi așteptat ore în șir pe holuri și ar fi avut parte de „evaluări arbitrare”.

De asemenea, aceștia acuză că profesorul le-ar fi făcut „glume și aluzii cu caracter sexual”, dar și „comentarii privind aspectul fizic, îmbrăcămintea, lungimea părului și a unghiilor, dar și machiajul și postura în bancă”.

Studenții mai acuză că profesorul le-ar fi pus la examene întrebări privind veniturile sau ocupația părinților, dar și vârsta bunicilor, precum și că i-a comparat cu persoane publice sau personaje din filme pentru a-i ridiculiza.

De asemenea, grupul de studenți a mai susținut că profesorul i-ar aborda individual, amenințându-i că, în cazul în care îl reclamă sau îl înregistrează „nu va promova examenul ani la rând”. Studenții au trimis mesajul în mod anonim, de frica „repercusiunilor academice” și au sesizat oficial Comisia de Etică a UNITBV, Ministerul Educației, dar și Consiliul Național pentru Combatere a discriminării.

Un alt grup de studenți îi ia apărarea dascălului

Marți, un alt grup de studenți i-a luat apărarea profesorului, tot prin intermediul unui mail transmis presei brașovene. De această dată, grupul a susținut că „acuzațiile sunt complet eronate”, și că studenții au fost tratați „drept și cinstit”. Aceștia susțin că au făcut „glume exagerate cu profesorul” și că dascălul nu s-a supărat, potrivit Bună Ziua Brașov.

În ceea ce privește întrebările despre starea materială a părinților, grupul separat susține că studentul a fost întrebat pentru că profesorul dorea să evidențieze cât de greu le este să-l susțină material, în contextul în care el „nu învață”, afirmând că studentul respectiv „nu și-a luat notițe” pe parcursul orelor.

Studenții mai afirmă că nu s-au simțit niciodată „intimidați sau hărțuiți”, precizând că profesorul i-a primit la ore și la examen indiferent de ținuta lor. Aceștia au precizat că observația referitoare la lungimea unghiilor a fost făcută pentru una dintre colegele lor care nu a putut să scrie cu creta la tablă.

În ceea ce privește examenele, studenții afirmă că au fost programate 3 examene la aceeași oră, iar profesorul a încercat să organizeze desfășurarea examenului „cât mai repede posibil”. Aceștia afirmă că ultimul examen s-a desfășurat între orele 12:00 – 19:00.

Potrivit prorectorului în relațiile publice al Universității Transilvania din Brașov, profesorul a mai fost în atenția Comisiei de Etică și în urmă cu mai mulți ani. Comisia, din care fac parte și studenți, va analiza cazul profesorului.

ANOSR cere sancționarea dascălului

Alianța Națională a Organizațiilor Studențești (ANOSR), cere Parlamentului și Ministerului Educației modificarea legislației privind etica universitară, după acuzațiile studenților de la Universitatea Transilvania din Brașov.

Alianța cere soluționarea rapidă a cazului, dar și introducerea în legislație a unor sancțiuni suplimentare, precum interzicerea prestării activității didactice, excluderea din granturi sau diminuarea salariului de bază dar și suspendarea activității didactice pe durata cercetării și asigurarea consilierii psihologice pentru victime.

ANOSR a mai cerut ca în legislație să fie introdusă și măsura de sancționare a membrilor comunității universitare care ajută „făptuitorul” să ascundă actele de hărțuire, inclusiv sexuală. Organizația a mai precizat că și persoanele cu responsabilități în combaterea acestor actelor de agresiune să fie sancționate dacă nu respectă atribuțiile.