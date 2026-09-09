„Suntem sclavi? Muncim aici pe plantație?”. Scandal la Metrorex. Liderul sindical mesaj dur către guvern

Declarațiile au fost făcute în cadrul conferinței organizate de USLM sub titlul „Cronica unei morți anunțate”, pe fondul blocării fondurilor bugetare pentru Metrorex.„A început școala, oamenii au copii, au rate de plătit, nu puteți să-i faceți sclavi”, a afirmat Marian Artimon.

Liderul sindical a reluat ideea și în timpul conferinței:

„Pentru ce? Suntem sclavi, muncim aici pe plantație? Nu. Noi suntem oameni ai muncii, avem contracte colective, avem contracte individuale care trebuie să se respecte. Avem contracte de servicii publice de transport care trebuie să se respecte.”

Salariile Metrorex, în pericol să fie plătite cu întârziere

Conflictul a izbucnit după ce Ministerul Transporturilor a informat Metrorex că fondurile de la bugetul de stat sunt suspendate până la aprobarea bugetului companiei pentru 2026.

Directorul general al Metrorex, Mariana Miclăuș, a confirmat existența riscului ca salariile să fie acordate cu întârziere, ca urmare a nealocării compensației pentru luna septembrie.

Metrorex nu și-a aprobat bugetul în intervalul legal de 150 de zile de la intrarea în vigoare a bugetului de stat, ceea ce a dus la suspendarea alocărilor bugetare.

USLM cere acum aprobarea de urgență a bugetului prin memorandum guvernamental.

USLM: Angajații ar putea refuza orele peste normă

Artimon susține că, dacă drepturile salariale nu sunt achitate, angajații pot decide să își exercite strict drepturile prevăzute de legislația muncii.

Printre variantele prezentate de liderul USLM se află efectuarea concediilor restante și refuzul de a mai lucra peste norma lunară.

„Să-și ia concediile mai vechi de 18 luni. Avem 11.000 de zile de concediu neacordat numai la mecanici. Să nu mai accepte să lucreze cu depășire de normă la mișcare, mai mult decât norma lunii”, a spus Artimon.

Acesta a vorbit și despre respectarea strictă a normelor de securitate și sănătate în muncă și a procedurilor operaționale.

Mesajul transmis de liderul sindical este că funcționarea Metrorex depinde în prezent inclusiv de ore suplimentare și de disponibilitatea angajaților de a compensa deficitul de personal.

Aproape 1.000 de oameni lipsă din schema Metrorex

Potrivit cifrelor prezentate de USLM, Metrorex are aprobate 5.922 de posturi, dar funcționează în prezent cu aproximativ 4.934 de salariați.

Diferența este de aproape 1.000 de angajați.

Sindicatul susține că numai în luna august au fost efectuate peste 10.000 de ore suplimentare în zona de circulație.

„Oamenii aproape au ajuns să doarmă la serviciu, că dacă pleacă acasă nu mai au timp să se întoarcă”, a declarat Artimon.

USLM afirmă că deficitul de personal și lipsa compensațiilor financiare s-au acumulat în ultimii ani și au pus tot mai multă presiune pe angajații rămași.

„Toată lumea știe să taie, nu toată lumea știe să modernizeze”

Artimon acuză că lipsa finanțării se reflectă direct asupra angajaților și asupra activității companiei.

„Toate aceste lipse de compensări se răsfrâng asupra oamenilor prin ore suplimentare, ore de concediu neacordate și asupra calității reviziilor și a calității activității”, a spus liderul USLM.

El a criticat și modul în care autoritățile au încercat să reducă pierderile companiei.

„Toată lumea știe să taie, nu toată lumea știe să modernizeze.”

Potrivit USLM, Contractul de Servicii Publice prevede pentru 2026 o compensație necesară de aproximativ 1,276 miliarde de lei, în timp ce proiectul bugetului Metrorex a luat în calcul circa 761 milioane de lei. Diferența este de peste 500 de milioane de lei.

„Dacă nu dați banii, sunteți responsabili pentru ce va urma”

Președintele USLM a transmis și un avertisment direct Ministerului Transporturilor.

„Dacă nu dați banii, sunteți responsabili pentru ce va urma. Fiecare om va decide ceea ce va face”, a spus Marian Artimon.

Liderul sindical avertizează că, în lipsa unei soluții până la jumătatea lunii septembrie, angajații nu mai pot fi obligați să acopere prin ore suplimentare și amânarea concediilor deficitul de personal al companiei.

„Dacă oamenii până pe 15 nu-și vor primi banii, de pe 16 sunt liberi să facă ce doresc, pentru că prea s-a bătut joc de metroul acesta în ultimii doi-trei ani”, afirmase Artimon și anterior.

Criza apare într-un moment sensibil pentru transportul din Capitală, odată cu începerea școlii și cu creșterea numărului de pasageri care folosesc transportul subteran.