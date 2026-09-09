Tânăr din Timiș, reținut după ce a aruncat cu o sticlă de bere în polițiști

„În fapt, în seara de 8 septembrie 2026, în jurul orei 23:00, în timp ce polițiștii asigurau măsurile de ordine și liniște publică la o manifestare cultural-artistică desfășurată în localitatea Remetea-Luncă, comuna Mănăștiur, o persoană ar fi aruncat cu o sticlă de bere în direcția polițiștilor, un agent de poliție fiind lovit în apropierea șoldului”, transmite IPJ Timiș.

Polițiștii aflați la fața locului l-au imobilizat și încătușat pe tânăr. Acesta a fost dus la secția orașului Făget pentru audieri. Atacatorul a fost reținut pentru 24 de ore.

Miercuri, el urmează să fie prezentat în magistraților cu propunere de arest preventiv. Bărbatul este cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de ultraj și tulburarea ordinii și liniștii publice.

În cazul său, procurorul Parchetului de pe lângă Judecătoria Făget continuă cercetările, pentru stabilirii cu exactitate a tuturor împrejurărilor în care s-a produs evenimentul și dispunerii măsurilor legale care se impun.