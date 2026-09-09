Medicii de familie, în discuții cu CNAS | Ce vor de la Casa de Asigurări

Organizațiile medicilor de familie au discutat, marți, cu conducerea Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS) mai multe modificări ale Contractului-cadru și ale normelor de aplicare, inclusiv trecerea de la calculul trimestrial la unul semestrial al mediei consultațiilor și plata consultațiilor efectuate de medicii înlocuitori peste media cabinetului, potrivit unei comunicări a Federației Naționale a Patronatelor Medicilor de Familie.

La consultările din 8 septembrie au participat reprezentanții AREPMF, FNPMF, SNMF și UPIMF, alături de președintele CNAS, Horațiu Moldovan, și întreaga conducere a instituției.

Propunerile medicilor

Potrivit informării organizațiilor medicilor de familie, CNAS a precizat că sunt acceptate și alte propuneri decât cele aflate deja în transparență decizională.

Printre modificările discutate se află introducerea colesterolului HDL în pachetul de analize decontate pentru consultațiile de prevenție, pentru calcularea scorurilor SCORE2 și SCORE2-OP, precum și introducerea CT-ului low-dose ca metodă de screening pentru cancerul pulmonar la pacienții cu risc.

A fost discutată și plata consultațiilor realizate de medicul înlocuitor în perioadele de absență ale titularului, peste media serviciilor efectuate pe propria listă de pacienți.

Reintroducerea regularizării la 11 luni

Medicii au propus ca media consultațiilor care determină plata per serviciu să fie calculată semestrial, nu trimestrial, argumentând că în anumite perioade, în special în lunile de iarnă, numărul consultațiilor crește semnificativ.

O altă propunere vizează plata pentru performanță, care ar urma să fie calculată procentual în funcție de numărul pacienților eligibili de pe lista fiecărui medic.

Organizațiile au cerut și reintroducerea regularizării la 11 luni, astfel încât fondurile din asistența medicală primară să rămână în acest segment.

Alte solicitări ale medicilor de familie

Medicii au mai solicitat prelungirea de la 60 la 90 de zile a perioadei de absență pentru convențiile de înlocuire, însă propunerea nu a fost acceptată de CNAS.

Printre celelalte solicitări s-au numărat posibilitatea ca medicii de familie cu o a doua specializare să contracteze o jumătate de normă și pe aceasta, precum și introducerea unei convenții de înlocuire de urgență pentru situații de forță majoră.

Niciuna dintre cele două propuneri nu a fost acceptată la această etapă.

HPV și FRAX

Medicii au cerut și decontarea teleconsultațiilor și a urgențelor medico-chirurgicale prin plata per serviciu, în contextul reducerii ponderii plății per capita, estimată la 20% în 2027.

În cadrul discuțiilor s-a convenit și reformularea obligației privind HPV, astfel încât medicii de familie să ofere consiliere privind testarea HPV, și nu să urmărească frecvența testării.

De asemenea, medicii au propus ca testul FRAX să fie punctat în cadrul consultațiilor preventive pentru depistarea riscului de fractură osteoporotică.