Prima pagină » Social » Achiziția de vaccin împotriva tuberculozei, anulată de Ministerul Sănătății. Când se va relua și ce trebuie să știe medicii?

Achiziția de vaccin împotriva tuberculozei, anulată de Ministerul Sănătății. Când se va relua și ce trebuie să știe medicii?

Ministerul Sănătății a anunțat, miercuri, că a anulat procedura de achiziție care se afla în curs pentru vaccinul BCG, administrat pentru a-i feri pe copii de forme severe de tuberculoză. Procedura a fost anulată pentru că furnizorul a greșit prețul produsului.
Achiziția de vaccin împotriva tuberculozei, anulată de Ministerul Sănătății. Când se va relua și ce trebuie să știe medicii?
Sursă foto: Pexels
Daiana Rob
09 sept. 2026, 13:52, Social
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Potrivit Ministerului Sănătății, procedura de achiziție pentru 100.000 de doze de vaccin BCG se va relua în perioada imediat următoare, pentru ca programul național de vaccinare să se desfășoare în condiții optime.

Până la finalizarea noii proceduri de achiziție, dozele de vaccin deja disponibile la direcțiile DSP vor fi distribuite și utilizate acolo unde este nevoie, fiind realizate echilibrări ale stocurilor între direcțiile DSP.

„Menționăm că furnizorul vaccinului dispune în stoc de cantitatea necesară”, a transmite Ministerul Sănătății, precizând că toți copiii rămași nevaccinați vor putea primi vaccin de îndată ce va fi disponibil.

„În acest context, Ministerul Sănătății recomandă unităților sanitare și medicilor implicați în procesul de vaccinare să organizeze programări pentru copiii care urmează să fie vaccinați, astfel încât recuperarea vaccinărilor să se desfășoare în mod organizat și fără întârzieri suplimentare, toate dozele existente să fie utilizate coresponzător”, mai transmite Ministerul.

În același timp, oficialii din Sănătate precizează că fac eforturi pentru reluarea „cât mai rapidă a achiziției” de vaccin BCG împotriva tuberculozei. 

La data începutul lunii septembrie, în stocuri mai erau un număr de 36. 200 doze de vaccin BCG , din care 28. 500 la vaccinatori și 7.700 doze în depozitele DSP-urilor.

Recomandarea video

BREAKING Oficialii români care nu sărută drapelul de Ziua Tricolorului vor fi amendați drastic, potrivit unui proiect AUR care se apropie de votul decisiv / Televiziunile și radiourile private, obligate să celebreze tricolorul / Ceremonii obligatorii în școli și instituții / Toate orașele, obligate să aibă o Piață a Tricolorului
G4Media
„Escrocul din Carpați”: cine e omul de afaceri din România care a înșelat întreaga lume a șahului » Influență politică, turnee obscure și rating fabricat
GSP.ro
Funeraliile Regelui Harald al V-lea al Norvegiei. Mii de oameni s-au adunat la Oslo pentru a-și lua rămas-bun de la regretatul suveran. Familii regale din toată Europa participă la ceremonie
Gandul
Luciana Păunescu a murit fulgerător la 46 de ani! Cu doar o lună înainte, își făcuse analizele și le-a mărturisit prietenilor că vrea să devină mamă
Cancan
Imaginile cu Victoria au făcut furori pe net. Fosta soție a apărut în bikini
Prosport
Culisele împărțirii posturilor de la TVR și Radio România între AUR și PSD. Cum a ajuns „cartoful fierbinte” la partidul lui Simion
Libertatea
Drama unei tinere de 22 de ani după un AVC! S-a trezit fără șapte ani de amintiri și convinsă că are vârsta de 5 ani
CSID
Muzica la volan: piesa din 2017 care crește riscul de accidente
Promotor
HARTĂ. România, la 1.477 km de autostrăzi și drumuri expres / Ce se mai deschide în 2026 și ce rămâne pentru 2027
Economedia