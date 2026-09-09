Achiziția de vaccin împotriva tuberculozei, anulată de Ministerul Sănătății. Când se va relua și ce trebuie să știe medicii?

Potrivit Ministerului Sănătății, procedura de achiziție pentru 100.000 de doze de vaccin BCG se va relua în perioada imediat următoare, pentru ca programul național de vaccinare să se desfășoare în condiții optime.

Până la finalizarea noii proceduri de achiziție, dozele de vaccin deja disponibile la direcțiile DSP vor fi distribuite și utilizate acolo unde este nevoie, fiind realizate echilibrări ale stocurilor între direcțiile DSP.

„Menționăm că furnizorul vaccinului dispune în stoc de cantitatea necesară”, a transmite Ministerul Sănătății, precizând că toți copiii rămași nevaccinați vor putea primi vaccin de îndată ce va fi disponibil.

„În acest context, Ministerul Sănătății recomandă unităților sanitare și medicilor implicați în procesul de vaccinare să organizeze programări pentru copiii care urmează să fie vaccinați, astfel încât recuperarea vaccinărilor să se desfășoare în mod organizat și fără întârzieri suplimentare, toate dozele existente să fie utilizate coresponzător”, mai transmite Ministerul.

În același timp, oficialii din Sănătate precizează că fac eforturi pentru reluarea „cât mai rapidă a achiziției” de vaccin BCG împotriva tuberculozei.

La data începutul lunii septembrie, în stocuri mai erau un număr de 36. 200 doze de vaccin BCG , din care 28. 500 la vaccinatori și 7.700 doze în depozitele DSP-urilor.