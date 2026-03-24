INSP: România continuă să înregistreze cea mai ridicată rată a incidenței Tuberculozei din UE / Tristele date ale Zilei Mondiale a Tuberculozei

Incidenţa tuberculozei în România a fost, constant, de 44,3 la 100.000 de locuitori, iar la copii de 10,8 la 100.000 de locuitori, potrivit celor mai recente date ale Institutului Național de Sănătate Publică (INSP).

La nivel global, tuberculoza rămâne una dintre principalele cauze infecțioase de mortalitate.

Tuberculoza face ravagii și la nivel global

În anul 2024, aproximativ 10,7 milioane de persoane au dezvoltat boala, iar numărul deceselor asociate tuberculozei a fost estimat la aproximativ 1,23 milioane, dintre care aproximativ 150.000 persoane din rândul celor care trăiesc cu HIV.

În același an, boala a afectat aproximativ 5,8 milioane de bărbați, 3,7 milioane de femei și 1,2 milioane de copii.

De Ziua Mondială a Tuberculozei, marcată în fiecare an pe 24 martie, Biroul Organizației Mondiale a Sănătății din România, alături de Ministerul Sănătății, Institutul Național de Sănătate Publică și Institutul de Pneumoftiziologie „Marius Nasta” din București derulează o campanie națională cu mesajul „Tuberculoza se poate vindeca”, campanie menită să aducă informații esențiale mai aproape de populație.

Care sunt simptomele tuberculozei și de ce trebuie să ajungi la medic urgent

Specialiștii atrag atenția că persoanele care prezintă simptome persistente trebuie să se adreseze medicului cât mai rapid posibil, pentru că eficacitatea tratamentului depinde de cât de evoluată e infecția în corp.

Cele mai importante simptome ale tuberculozei: tuse care persistă mai mult de trei săptămâni, oboseală, epuizare, febră, transpirații nocturne, lipsa poftei de mâncare, pierdere masivă în greutate, stare generală proastă, persistentă pe mai multe zile/săptămâni.

Copiii pot avea întârzieri vizibile de creștere, sunt slabi, nu iau în greutate (pe lângă celelalte simptome specificate).

Orice persoană care prezintă tuse ce persistă mai mult de 3 săptămâni, tuse cu eliminare de sânge sau pierdere în greutate/febră/transpirații nocturne inexplicabile trebuie evaluată imediat.

Alte simptome: articulații dureroase, glezne umflate, dureri de cap, greață, erupții cutanate pe față sau pe diverse zone ale corpului.

Depistată la timp, tuberculoza nu pune probleme medicale, însă, netratată sau identificiată prea târziu, este letală.

„Prevenția și diagnosticul timpuriu sunt esențiale”

Reprezentanții OMS spun că tuberculoza continuă să afecteze comunități întregi, iar accesul la informație este crucial.

„Tuberculoza continuă să afecteze indivizi, familii și comunități. Prevenția și diagnosticul timpuriu sunt esențiale în lupta cu această boală infecțioasă”, spune Dr. Uldis Mitenbergs, șeful Biroului OMS România.

Campania beneficiază de sprijinul Guvernului Japoniei, prin intermediul Fundației Asia-Europa (ASEF), un demers în care partenerii subliniază necesitatea unor investiții susținute.

Potrivit ambasadorului Japoniei în România, Takashi Katae, „nicio comunitate nu trebuie lăsată în urmă”. „Ne reînnoim angajamentul de face din tuberculoză o boală a trecutului.

„Este în continuare nevoie de măsuri de prevenție și tratament”

România continuă să înregistreze cea mai ridicată rată a incidenței tuberculozei din Uniunea Europeană, chiar dacă, în ultimii douăzeci de ani, rata acesteia a scăzut cu 70%.

Este, în continuare, potrivit experților, nevoie de consoidare a măsurilor de prevenție și tratament, în special la populațiile vulnerabile.

Simona Pârvu, directorul Institutului Național de Sănătate Publică: „Screeningul reprezintă un instrument esențial în depistarea precoce a tuberculozei”.

Împreună cu vaccinarea BCG, administrată la naștere, rămâne o măsură importantă de protecție împotriva formelor grave de boală la copii.

Elementul central al campaniei este platforma tbcinfo.ro, care oferă informații accesibile despre simptome, transmitere, diagnostic și tratament.

Conținutul este disponibil și în limba engleză și ucraineană, pentru a facilita accesul la informații pentru diverse comunități din România.

Campania este susținută de panouri outdoor în marile orașe, spoturi radio, mesaje în rețeaua de metrou, distribuirea de materiale informative în unitățile medicale.

În această zi, 24 martie, Ziua Mondială a Tuberculozei, Arcul de Triumf va fi iluminat în roșu între orele 19:00 – 22:00, o inițiativă care are rolul de a atrage atenția asupra impactului și de a menține subiectul pe agenda publică.