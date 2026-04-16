Cel mai aglomerat centru traumatologic din sudul Libanului, bombardat de Israel. OMS cere protejarea spitalelor

Joi, Israelul a bombardat o zonă din apropierea unuia dintre singurele spitale rămase în sudul Libanului. Este vorba despre orașul Tibnin, situat la aproximativ 10 kilometri de graniță. Directorul General al Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, solicită protejarea spitalelor din Liban.
Sursă foto: Hepta via Mediafax Foto
Daiana Rob
16 apr. 2026, 10:44, Știri externe

Au fost două zile consecutive de atacuri în jurul acelui spital. Este clar că Israelul nu vrea ca această zonă să fie locuibilă, relatează Al Jazeera.

În acest context, Directorul General al OMS solicită, joi, „protejarea imediată a unităților medicale, a personalului medical, a ambulanțelor și a pacienților” pe întreg teritoriul Libanului.

Tedros Adhanom Ghebreyesus a declarat că „unul dintre cele mai aglomerate spitale de traumatologie” din sudul Libanului, Spitalul de Stat din Tebnine, a fost „avariat” în urma a două atacuri, pe 12 și 14 aprilie.

 

Într-o postare pe rețelele de socializare, el a afirmat că cel puțin 11 angajați au fost răniți, iar secția de urgențe a spitalului și echipamentele acesteia au fost distruse. Ghebreyesus a adăugat că „farmacia și cabinetele de consultații ale spitalului au fost, de asemenea, avariate”.

 

El a spus că „OMS a înregistrat 133 de atacuri asupra unităților medicale, soldate cu 88 de morți și 206 de răniți”, de la începutul reluării ostilităților dintre Israel și gruparea libaneză Hezbollah, pe 2 martie.

„Cincisprezece spitale și 7 centre de asistență medicală primară au fost avariate, iar 5 spitale și 56 de centre de asistență medicală primară s-au închis”.

Ghebreyesus a solicitat „acces umanitar sigur, susținut și neîngrădit pe întreg teritoriul Libanului, astfel încât serviciile de salvare a vieții să poată fi furnizate fără întârziere și fără riscuri pentru cei care acordă sau primesc îngrijiri”.

Israelul continuă invazia terestră în sudul Libanului

De asemenea, Israelul continuă, de asemenea, invazia terestră în orașul Bint Jbeil, din sudul Libanului, dar luptătorii Hezbollah din interiorul orașului încă opun rezistență.

Publicația precizează că Israelul caută un fel de câștig militar, pentru a revendica victoria.

Bint Jbeil ar fi simbolic, deoarece nu a reușit să preia controlul asupra orașului în timpul ultimului război din 2006, nici în 2024.

În cele din urmă, atât Israelul, cât și Statele Unite știu că Israelul va trebui să ocupe întregul Liban dacă vrea să dezarmeze Hezbollah pe cont propriu, lucru care ar fi costisitor și dificil de realizat, apreciază sursa citată.

Recomandarea video

Cum e promovat AUR de biserica ortodoxă și sistemul de educație
G4Media
În ce zone se întorc ploile și unde vor fi 24 de grade. ANM, informații de ultimă oră pentru Gândul
Gandul
21 aprilie 2026: Ziua în care vreme o ia razna în București. Anunțul făcut de meteorologii Accuweather
Cancan
Primarul Ciprian Ciucu îi dă lovitura de grație lui Gigi Becali
Prosport
Ciprian Ciucu atacă furibund PSD și sare în apărarea lui Ilie Bolojan: „Nu aveți un plan, nu aveți o viziune pentru țară, nu aveți nimic”
Libertatea
Fenomenul climatic „Super El Niño” amenință toată planeta! Va schimba radical vremea. Ar putea fi „cel mai puternic din ultimii 140 de ani”
CSID
La câte puncte se reține permisul în 2026. În ce situații se dublează perioada de suspendare și când dai examen de redobândire?
Promotor