Cel mai aglomerat centru traumatologic din sudul Libanului, bombardat de Israel. OMS cere protejarea spitalelor

Au fost două zile consecutive de atacuri în jurul acelui spital. Este clar că Israelul nu vrea ca această zonă să fie locuibilă, relatează Al Jazeera.

În acest context, Directorul General al OMS solicită, joi, „protejarea imediată a unităților medicale, a personalului medical, a ambulanțelor și a pacienților” pe întreg teritoriul Libanului.

Tedros Adhanom Ghebreyesus a declarat că „unul dintre cele mai aglomerate spitale de traumatologie” din sudul Libanului, Spitalul de Stat din Tebnine, a fost „avariat” în urma a două atacuri, pe 12 și 14 aprilie.

🔴 SON DAKİKA | Lübnan’da Tebnine Devlet Hastanesi karşısı hava saldırısıyla vuruldu #Lebanon https://t.co/GjuAFUfZ7S pic.twitter.com/vFIQDzEu8w — Karaca Haber (@karacahaber) April 16, 2026

Într-o postare pe rețelele de socializare, el a afirmat că cel puțin 11 angajați au fost răniți, iar secția de urgențe a spitalului și echipamentele acesteia au fost distruse. Ghebreyesus a adăugat că „farmacia și cabinetele de consultații ale spitalului au fost, de asemenea, avariate”.

🇮🇱🇱🇧 Video after the Israeli strike at the hospital in the city of Tebnine in southern Lebanon. pic.twitter.com/KpTuiWy0jO — RusWar (@ruswar) April 14, 2026

El a spus că „OMS a înregistrat 133 de atacuri asupra unităților medicale, soldate cu 88 de morți și 206 de răniți”, de la începutul reluării ostilităților dintre Israel și gruparea libaneză Hezbollah, pe 2 martie.

„Cincisprezece spitale și 7 centre de asistență medicală primară au fost avariate, iar 5 spitale și 56 de centre de asistență medicală primară s-au închis”.

Ghebreyesus a solicitat „acces umanitar sigur, susținut și neîngrădit pe întreg teritoriul Libanului, astfel încât serviciile de salvare a vieții să poată fi furnizate fără întârziere și fără riscuri pentru cei care acordă sau primesc îngrijiri”.

Israelul continuă invazia terestră în sudul Libanului

De asemenea, Israelul continuă, de asemenea, invazia terestră în orașul Bint Jbeil, din sudul Libanului, dar luptătorii Hezbollah din interiorul orașului încă opun rezistență.

Publicația precizează că Israelul caută un fel de câștig militar, pentru a revendica victoria.

Bint Jbeil ar fi simbolic, deoarece nu a reușit să preia controlul asupra orașului în timpul ultimului război din 2006, nici în 2024.

În cele din urmă, atât Israelul, cât și Statele Unite știu că Israelul va trebui să ocupe întregul Liban dacă vrea să dezarmeze Hezbollah pe cont propriu, lucru care ar fi costisitor și dificil de realizat, apreciază sursa citată.