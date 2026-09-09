Patru persoane au fost reținute pentru trafic de droguri. Polițiștii au găsit peste 90 de plante de canabis

Polițiștii de frontieră din cadrul Centrului de Supraveghere și Controlul Trecerii Frontierei Aeroporturi București-Otopeni și ai Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, sub coordonarea procurorilor Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală, au destructurat o grupare implicată în cultivarea și comercializarea de droguri de mare risc.

Marți, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală au dispus reținerea a patru inculpați, cu vârstele cuprinse între 29 și 43 de ani. Aceștia sunt cercetați pentru săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat și trafic de droguri de risc.

Conform probatoriului, în perioada cuprinsă între lunile iunie și septembrie 2026, cele patru persoane au acționat în cadrul unei grupări de criminalitate organizată în scopul obținerii de beneficii materiale din comercializarea de droguri de risc, respectiv canabis.

Canabisul, introdus în țară cu ajutorul unei firme de curierat

Astfel, sub coordonarea și împreună cu inculpatul în vârstă de 43 de ani, lider al grupului infracțional organizat, membrii au procurat, din Cehia, diferite cantități de semințe de canabis. Acestea au fost introduse în țară pe cale aeriană, prin intermediul unei firme de curierat, pentru a le cultiva.

Ulterior, aceștia au înființat și îngrijit, pe raza comunei Singureni din județul Giurgiu, mai multe culturi de canabis, in-door, pentru a le vinde.

Ce au găsit polițiștii în urma perchezițiilor

peste 90 de plante de canabis, aflate în diverse stadii de dezvoltare;

aproximativ 4 kilograme canabis;

mai mulți saci conținând materie vegetală uscată cu o greutate de aproximativ 38 kilograme;

muguri de canabis;

instalații pentru întreținerea culturilor, precum și alte mijloace de probă.

Tot marți, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului București a dispus arestarea preventivă a inculpaților, pentru o perioadă de 30 de zile.

Acțiunea a beneficiat de sprijinul jandarmilor din cadrul Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei.