Rogobete îi critică pe Bolojan și șeful CNAS: „Medicina nu se face cu aproximații. Sănătatea nu se reformează cu barda”

Într-o postare publicată miercuri pe Facebook, Alexandru Rogobete susține că bugetul Sănătății este greu de estimat, deoarece cheltuielile variază în funcție de numărul pacienților, al urgențelor și de costul tratamentelor.

„În sănătate, reformele nu se pot face prin tăieri. Se fac prin construcție, investiții și viziune. Bugetul sănătății nu este și nu va fi niciodată un Excel perfect predictibil. Este unul dintre cele mai dinamice și volatile bugete ale statului. Poți face estimări pe baza anilor anteriori, dar nu poți ști cu exactitate câți pacienți se vor îmbolnăvi, câte urgențe vor ajunge în UPU, care va fi încărcarea ATI, câte accidente colective vor exista sau câți oameni vor avea nevoie de tratamente costisitoare”, a scris fostul ministru al Sănătății.

Situația din oncologie

Alexandru Rogobete a dat ca exemplu cheltuielile pentru tratamentele oncologice, despre care spune că au crescut puternic în ultimii ani.

„Consumul pentru tratamentul medicamentos a crescut de la aproximativ 3,6 miliarde de lei în 2020 la 9,5 miliarde în 2025, iar necesarul estimat pentru 2026 depășește 10,3 miliarde. De ce? Pentru că România și-a dezvoltat capacitatea de diagnostic: mai multe CT-uri, RMN-uri, PET-CT-uri, laboratoare performante, screening și diagnostic mobil. Încǎ nu suficiente, dar mult mai multe ca acum 5 ani! O dezvoltare vizibilǎ și normalǎ! Diagnosticăm mai mulți pacienți și îi diagnosticăm mai repede”, a subliniat Rogobete.

El spune că, în paralel, a crescut și capacitatea de tratament, prin modernizarea spitalelor și secțiilor, dezvoltarea blocurilor operatorii, a secțiilor ATI și a serviciilor de radioterapie, precum și prin accesul la terapii moderne.

„Mai mulți pacienți diagnosticați înseamnă mai mulți pacienți tratați. Iar mai mulți oameni tratați înseamnă, firesc, costuri mai mari”, a adăugat fostul ministru.

Critici la adresa lui Bolojan și a șefului CNAS

Rogobete i-a criticat apoi pe premierul interimar Ilie Bolojan și pe președintele CNAS, Horațiu Moldovan, spunând că privesc evoluția cheltuielilor din Sănătate „aproape exclusiv contabil”.

„Aici este problema de viziune a premierului demis Ilie Bolojan și a președintelui CNAS, Horațiu Moldovan. Când privești această evoluție aproape exclusiv contabil și o prezinți ca pe o anomalie care trebuie tăiată, nu înțelegi mecanismul unui sistem de sănătate care și-a crescut capacitatea de a diagnostica și trata”, a scris acesta.

Fostul ministru a criticat și ideea înlocuirii unor medicamente cu variante mai ieftine doar pentru că ar avea efecte similare.

„Medicina nu se face cu aproximații. Sănătatea nu se reformează cu barda. Și asta nu este reformă. Sigur că trebuie eliminată risipa. Trebuie negociate prețurile și folosite genericele și biosimilarele acolo unde sunt indicate medical. Trebuie urmărit fiecare leu public. Dar reforma nu înseamnă să reduci accesul pacienților pentru ca un tabel să arate mai bine”, a transmis Rogobete.

Rogobete a spus că reforma sistemului trebuie să însemne diagnostic mai rapid, tratamente mai eficiente și construirea unui sistem sustenabil.

„Domnule Bolojan, domnule Moldovan, sănătatea nu este o problemă de Excel care se rezolvă prin tăieri. Este un sistem viu, construit pentru oameni. Riști sănătatea și viața oamenilor”, a conchis Alexandru Rogobete.