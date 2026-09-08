Surpriza uriașă de la granița României. Ce țară a întrecut Ucraina în cursa pentru aderarea la UE

Fondul Monetar Internațional (FMI) plasează Moldova înaintea Ucrainei în cursa pentru aderarea la UE, anunță The Kyiv Independent. Cererile de aderare ale Ucrainei și Moldovei la UE au evoluat până acum în tandem. Surpriza a apărut marți într-un raport al FMI. Analiza a separat Kievul de Chișinău și a plasat Moldova alături de țările candidate din Balcanii de Vest. Acestea sunt mai avansate în procesul de aderare în comparație cu Ucraina.

Cererile de aderare ale Moldovei și Ucrainei au fost unite atunci când au deschis cele șase așa-numite clustere de extindere. Este vorba despre reformele pe care țările trebuie să le facă pentru a se alinia la UE.

Moldova și Ucraina au deschis câte două clustere până acum, privind statul de drept și relațiile externe. Experții spun că există semne că Moldova începe să avanseze într-un ritm mai rapid.

Directorul general al FMI, Kristalina Georgieva, a declarat că decizia de a grupa Moldova cu Balcanii de Vest a fost luată deoarece aceste țări „împart caracteristici foarte similare”.

Lista țărilor candidate

În prezent, există nouă țări cu statut oficial de stat candidat pentru aderarea la Uniunea Europeană, la care se adaugă o țară care a depus cerere și nu a primit răspuns. Republica Moldova, Ucraina, Albania, Macedonia de Nord, Muntenegru și Serbia negociază aderarea.

În același stadiu este Turcia, dar procesul este înghețat. În schimb, Bosnia și Herțegovina și Georgia, au statut de candidat

Kosovo a depus cererea oficială de aderare în anul 2022, dar nu a primit încă statutul de țară candidată. Pentru a deveni membre ale Uniunii Europene, toate aceste țări trebuie să aplice reforme importante legate de democrație, economie și respectarea legilor.