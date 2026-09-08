Rareș Bogdan, după scorul record al AfD în Germania: Riscăm să sune clopotul de înmormântare pentru eurosistem

Într-un mesaj publicat marți seara pe Facebook, europarlamentarul PNL Rareș Bogdan a afirmat că rezultatul alegerilor din Saxonia-Anhalt, Germania, unde AfD a înregistrat un scor record, constituie mai mult decât un eveniment politic regional.

În opinia sa, rezultatul partidului de extremă dreapta AfD trebuie privit ca un avertisment pentru instituțiile europene, pe fondul nemulțumirilor economice și sociale acumulate în anumite regiuni ale Germaniei.

„Ce riscă Bruxelles-ul: replicarea lecției politice din Saxonia-Anhalt la scara întregului eurosistem. Am spus-o acum câțiva ani, în plenul Parlamentului European, la Strasbourg: cine nu pricepe că lumea se schimbă și nu mai acceptă să achite factura birocraților, va dispărea! Dacă nici acum nu sună clopoțelul de alarmă pentru eurosistem, riscăm să sune clopotul de înmormântare”, a scris Rareș Bogdan pe Facebook.

Rareș Bogdan: AfD nu este un accident

Eurodeputatul consideră că ascensiunea AfD nu poate fi explicată exclusiv prin teme precum religia, familia tradițională sau războiul din Ucraina și susține că la baza rezultatului electoral se află o frustrare acumulată de-a lungul anilor în rândul societății.

„Pensia de 1750 de euro în Saxonia Anhalt, față de 1850 în restul Germaniei, sau 2750 de euro salariul mediu, tot cu 100 de euro mai mic ca în celelalte landuri, nu puteau justifica, totuși, acest scor. Deci a fost o frustrare acumulată în timp (…) Este simplu să-i faci nerozi pe alegători, dar mai bine îi întrebi de unde atâta frustrare. Căci asta e clară! Mai ales că mișcarea/ideologia AfD nu este un accident. Crește și am senzația că eurosistemul se face că nu pricepe de ce”, a mai adăugat eurodeputatul PNL.

El susține că problemele economice ale landului au rădăcini istorice și amintește de situația Germaniei de Est după reunificarea din 1990, când industria din regiune a pierdut competitivitate, iar procesul de privatizare a fost urmat, în opinia sa, de dezindustrializare și de creșterea dependenței de subvenții.

„Dar inechitățile care s-au creat odată cu unificarea n-au dispărut. Ci s-au adâncit. Și au explodat, parte din ele, exact duminică”, a scris europarlamentarul.

Critici la adresa politicilor europene

Rareș Bogdan a făcut și o paralelă între procesul de integrare europeană și reunificarea Germaniei și susține că aplicarea unor politici uniforme unor economii și societăți cu istorii diferite poate accentua decalajele.

„După mine, este și o lecție pentru Bruxelles că între decizia tehnocrată și realitatea din teren există un mare decalaj. Replicarea la scară europeană a rețetei unificării germane n-a ținut. Integrarea monetară (nu e cazul la toți), reglementări la 180 de grade de obiceiul locului, reglementări rapide care le modifică mereu pe precedentele, plus (cireașa de pe tort salvatoare, mirajul) promisiunea că piața liberă va nivela diferențele istorice, decalajul cumplit. Pentru noi, românii, zeci de ani de decalaj sunt greu de dus. Cum să le explici oamenilor că ceea ce văd prin geam chiar există?”, a mai spus eurodeputatul PNL.

China și dependența economică a UE

Rareș Bogdan a criticat, în mesajul său, și dependența UE față de China pentru materii prime, componente industriale și produse strategice. El susține că Europa trebuie să își reducă vulnerabilitățile și să își reconstruiască baza industrială.

„În fața Chinei, Europa a jucat decenii rolul fraierului în frac. S-a sacrificat pe altarul regulilor în timp ce Beijingul înghițea industrii întregi. Păi ce facem, ne îngropăm industria de dragul bunelor maniere?”, a scris Rareș Bogdan.

El a mai afirmat că Europa trebuie să își regândească prioritățile și să revină la obiectivul inițial al construcției europene, respectiv creșterea bunăstării cetățenilor.

„Alegerile din Saxonia-Anhalt sunt clopoțelul. Pauza s-a terminat! Europa unită trebuie să revină la scopul ei inițial: bunăstarea oamenilor care trăiesc aici. Dacă nu, ne vom aminti cu drag de UE ca de cel mai frumos proiect politic al tuturor timpurilor, ruinat de birocrați cărora nu le-a plăcut prea tare cartea. Mai ales cea de istorie”, a conchis europarlamentarul.

AfD a obținut un scor record în Saxonia-Anhalt

Duminică, Alternativa pentru Germania (AfD), a câștigat alegerile din Saxonia-Anhalt, Germania.

Concret, partidul de extremă dreapta a obținut 43,8% din voturi, cu mult înaintea Uniunii Creștin-Democrate (CDU), clasată pe locul al doilea cu 17,2%. Pentru CDU, acesta este cel mai slab rezultat înregistrat vreodată la alegerile regionale din Saxonia-Anhalt.

În parlamentul regional vor mai intra Partidul Social-Democrat (SPD) cu 9,3%, Verzii cu 8,9%, Die Linke cu 8,6%, și Alianța Sahra Wagenknecht (BSW) cu 5,3%.

După centralizarea voturilor, lidera AfD, Alice Weidel, a vorbit despre un „rezultat istoric” și despre un „mandat clar de guvernare”, în timp ce candidatul AfD la funcția de premier, Ulrich Siegmund, a declarat că partidul său „a scris istorie”.

Filiala AfD din Saxonia-Anhalt este clasificată de serviciul regional pentru protecția Constituției drept formațiune de extremă dreapta confirmată. AfD respinge acuzațiile de extremism.