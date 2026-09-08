Proteste cu mii de participanți împotriva AfD, în Germania. Partidul de extremă dreapta ar urma să câștige alegerile în alte două regiuni

Rezultatul alegerilor din landul Saxonia-Anhalt au separat populația din Germania în două tabere. După victoria partidului de extremă dreapta Alternativa pentru Germania (AfD), electoratul lui Mertz a început să iasă în stradă.

Autoritățile din Germania au raportat că peste 5.000 de oameni au ieșit în stradă, nemulțumiți de rezultatele alegerilor din regiune, în timp ce organizatorii au anunțat că au mobilizat peste 14.000 de oameni, în încercarea de a convinge cât mai mulți votanți să nu aleagă AfD la următoarele alegeri.

„Fascismul nu este o alternativă”, „Opriți AfD-ul nazist: puneți capăt rasismului și reducerilor serviciilor sociale” și „Istoria ne privește”, asta scandau nemții ieșiti pe străzile din apropierea Porții Brandenburg din Berlin, conform jurnaliștilor de la The Guardian.

Alegeri pentru încă două regiuni, la finalul lunii septembrie

Nemții se pregătesc pentru încă două alegeri regionale: cele din capitală și din Mecklenburg-Pomerania de Vest, pe coasta Mării Baltice, ambele programate pentru 20 septembrie. Cu mai puțin de două săptămâni înainte de ziua alegerilor, manifestanții de la mitingul din Berlin au avertizat împotriva resemnării, după rezultatul de duminică.

AfD conduce în sondajele privind intenția de vot din Mecklenburg-Pomerania de Vest, cu aproximativ 35%. Cu toate acestea, partidul de centru-stânga (SPD), a revenit în topul sondajelor în această vară și este acum cotat cu peste 30%.

AfD mai are nevoie de trei voturi pentru a obține sprijinul necesar formării unui guvern condus de candidatul său, Ulrich Siegmund, un politician radical, care speră să atragă de partea sa și membri nemulțumiți ai celorlalte partide.