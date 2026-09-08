Donald Trump a dezvăluit cum vor arăta viitoarele uniforme pentru forța spațială americană

Ținuta dezvăluită de Donald Trump, constând dintr-o șapcă cu cozoroc, un costum negru cu insigne militare și cizme de piele, a stârnit imediat reacții. Unii americani observă asemănări cu tunicile Waffen-SS, în timp ce alții o compară cu uniformele imperiale ale flotei Steaua Morții din Războiul Stelelor, potrivit Le Figaro.

Conform legendei care însoțește postarea președintelui SUA, ținuta face referire la „rigoarea și funcționalitatea uniformei Starship Troopers, modernizată pentru gardienii spațiului”. Acești soldați spațiali sunt protagoniștii acestui film science fiction din 1997, care se inspiră direct din regimul nazist. Paul Verhoeven, regizorul filmului „Starship Troopers”, a explicat pentru The Guardian că scenariul său era o satiră a fascismului și a regimurilor autoritare. „Am decis să fac un film despre fasciști care nu își dau seama că sunt fasciști”, a declarat cineastul.

A făcut Trump ca noile uniforme să arate ca cele din Războiul Stelelor?

Utilizatorii de internet s-au amuzat comparând ținuta cu alte referințe culturale cunoscute. „Arată ca uniformele Stelei Morții din Războiul Stelelor cu logo-ul Star Trek”, a scris unul dintre ei. Aceste comparații cu universul creat de George Lucas l-au determinat și pe un alt utilizator să întrebe: „Este adevărat? A făcut Trump ca noile uniforme ale Forțelor Spațiale să arate ca cele ale Imperiului din Războiul Stelelor?”

Mai mulți observatori au subliniat, de asemenea, asemănarea cu stilul celui de-al Treilea Reich și tunicile Waffen-SS. „Posibilele uniforme ale Forțelor Spațiale Americane sunt o combinație între trupele Imperiului Star Wars și cele ale SS-ului nazist”, a comentat unul dintre ei. „Îmi place Star Wars, dar această uniformă îmi amintește de o uniformă de ofițer SS actualizată. Este aceasta cea mai bună alegere de culoare? Ar trebui să luăm în considerare mai mult albastru și mai puțin negru cărbune și să alegem încălțăminte diferită?”

Uniformele anterioare ale Forțelor Spațiale erau bleumarin, cu o jachetă mai largă și o curea care lăsau puțin loc de interpretare. Președintele SUA nu a specificat un interval de timp pentru introducerea acestui nou echipament. Această unitate a fost lansată în 2019 de administrația Trump pentru a permite Statelor Unite să „domine spațiul”.