Ucraina poate cumpăra rachete Patriot cu bani din împrumutul european de 90 de miliarde de euro

Statele membre ale UE au dat undă verde Ucrainei pentru a folosi o parte din banii împrumutului de 90 de miliarde de euro pentru achiziția de rachete interceptoare Patriot.

Potrivit unor surse europene citate de European Pravda, decizia politică a fost deja luată, dar pregătirile tehnice ar urma să fie finalizate până pe 11 septembrie, informează Kyiv Post.

Ce prevede permisiunea UE acordată Kievului

Este important de menționat că derogarea îi permite Kievuluisă cumpere echipamente care, în alte condiții, nu ar fi acoperite de cerința generală a împrumutului, conform căreia fondurile trebuie utilizate pentru arme fabricate în Europa sau în Ucraina.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a confirmat acordul într-o postare pe rețelele sociale.

„Împreună cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, salut acordul statelor membre privind derogarea acordată Ucrainei pentru achiziționarea de produse esențiale pentru sistemele de apărare aeriană Patriot”, a scris von der Leyen pe X.

Ea a adăugat faptul că această tranșă se va ridica la 3,2 miliarde de euro și „va permite Ucrainei să-și protejeze mai bine spațiul aerian împotriva atacurilor nediscriminatorii ale Rusiei”.

Ucraina, sub atacurile intense din partea Rusiei

Derogarea pentru achiziția rachetelor Patriot vine într-un moment în care Kievul se confruntă cu atacuri continue cu rachete și drone din partea Rusiei, dar și cu o nevoie urgentă de a-și reface stocurile de rachete de interceptare pentru apărarea aeriană.

În cursul nopții, Ucraina a interceptat 175 de ținte aeriene rusești în cursul nopții, însă rachetele balistice rămân o provocare majoră pentru apărarea sa aeriană.

„În ciuda rezultatelor foarte bune obținute cu rachetele de croazieră, situația este deosebit de dificilă în cazul rachetelor balistice”, a spus Zelenski într-o postare pe Telegram.

Marea Britanie anunță un nou pachet militar de 100 de milioane de lire

Tot marți, Marea Britanie a anunțat că va acorda Ucrainei un nou pachet de sprijin militar în valoare de 100 de milioane de lire sterline, care include, printre altele, și rachete pentru sistemele Patriot, interceptoare, muniție de artilerie și drone.

Sprijinul va fi acordat prin mecanismul NATO PURL – Lista nevoilor prioritare ale Ucrainei, prin care Alianța coordonează achiziționarea din Statele Unite a echipamentelor militare necesare Kievului. Rachetele Patriot și celelalte echipamente de apărare antiaeriană urmează să fie livrate înainte de începutul iernii.