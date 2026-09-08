Prima pagină » Știri externe » Ucraina poate cumpăra rachete Patriot cu bani din împrumutul european de 90 de miliarde de euro

Ucraina poate cumpăra rachete Patriot cu bani din împrumutul european de 90 de miliarde de euro

Statele membre ale UE au permis Ucrainei să cumpere rachete Patriot cu bani din împrumutul european de 90 de miliarde de euro. Decizia tehnică urmează să fie finalizată până pe 11 septembrie, iar acordul a fost confirmat și de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, într-o postare pe rețelele sociale.
Ucraina poate cumpăra rachete Patriot cu bani din împrumutul european de 90 de miliarde de euro
Sursa foto: Hepta/Mediafax Foto
Diana Nunuț
08 sept. 2026, 19:48, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Statele membre ale UE au dat undă verde Ucrainei pentru a folosi o parte din banii împrumutului de 90 de miliarde de euro pentru achiziția de rachete interceptoare Patriot.

Potrivit unor surse europene citate de European Pravda, decizia politică a fost deja luată, dar pregătirile tehnice ar urma să fie finalizate până pe 11 septembrie, informează Kyiv Post.

Ce prevede permisiunea UE acordată Kievului

Este important de menționat că derogarea îi permite Kievuluisă cumpere echipamente care, în alte condiții, nu ar fi acoperite de cerința generală a împrumutului, conform căreia fondurile trebuie utilizate pentru arme fabricate în Europa sau în Ucraina.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a confirmat acordul într-o postare pe rețelele sociale.

„Împreună cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, salut acordul statelor membre privind derogarea acordată Ucrainei pentru achiziționarea de produse esențiale pentru sistemele de apărare aeriană Patriot”, a scris von der Leyen pe X.

Ea a adăugat faptul că această tranșă se va ridica la 3,2 miliarde de euro și „va permite Ucrainei să-și protejeze mai bine spațiul aerian împotriva atacurilor nediscriminatorii ale Rusiei”.

Ucraina, sub atacurile intense din partea Rusiei

Derogarea pentru achiziția rachetelor Patriot vine într-un moment în care Kievul se confruntă cu atacuri continue cu rachete și drone din partea Rusiei, dar și cu o nevoie urgentă de a-și reface stocurile de rachete de interceptare pentru apărarea aeriană.

În cursul nopții, Ucraina a interceptat 175 de ținte aeriene rusești în cursul nopții, însă rachetele balistice rămân o provocare majoră pentru apărarea sa aeriană.

„În ciuda rezultatelor foarte bune obținute cu rachetele de croazieră, situația este deosebit de dificilă în cazul rachetelor balistice”, a spus Zelenski într-o postare pe Telegram.

Marea Britanie anunță un nou pachet militar de 100 de milioane de lire

Tot marți, Marea Britanie a anunțat că va acorda Ucrainei un nou pachet de sprijin militar în valoare de 100 de milioane de lire sterline, care include, printre altele, și rachete pentru sistemele Patriot, interceptoare, muniție de artilerie și drone.

Sprijinul va fi acordat prin mecanismul NATO PURL – Lista nevoilor prioritare ale Ucrainei, prin care Alianța coordonează achiziționarea din Statele Unite a echipamentelor militare necesare Kievului. Rachetele Patriot și celelalte echipamente de apărare antiaeriană urmează să fie livrate înainte de începutul iernii.

Recomandarea video

Procurorul CSM Claudiu Sandu despre zborul cu jet privat al judecătorului CCR Cristian Deliorga: ”Cum se face că nu vedem nici o acțiune a Inspecției Judiciare? Există magistrați care își doresc lux și opulență, iar pentru asta sunt pregătiți să renunțe la imparțialitate”
G4Media
„Sucul-minune” a ajuns și în Premier League: de ce a devenit atât de căutată băutura care se găsește și la supermarket
GSP.ro
Dezastru la testele PISA: România trece de pragul de 50% la „analfabetism funcțional”!
Gandul
Cheloo, descalificat de la Asia Express 2026? Gestul care a lăsat-o mască pe Irina Fodor: 'Pot să fac o CRIZĂ..
Cancan
Imaginile cu Victoria au făcut furori pe net. Fosta soție a apărut în bikini
Prosport
Saga noului premier. Nicușor Dan și partidele cântă pe voci diferite. Cum e păsuit Grindeanu de la înscăunarea la Palatul Victoria
Libertatea
Planta banală pe care o vezi peste tot în România, dar puțini îi știu adevăratele întrebuințări. E folosită des în medicina tradițională
CSID
Noua Dacia Spring nu va mai fi produsă în China. Unde se mută producția, dar nu în România
Promotor
Economia României frânează: PIB-ul stagnează în T2, iar industria se contractă puternic. Construcțiile și investițiile compensează scăderile
Economedia