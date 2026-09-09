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Probleme pe cea mai aglomerată magistrală de metrou. Lider USLM: Pe M2 mai circulăm cu 15 trenuri, față de 23 înainte de pandemie

Magistrala 2 a metroului bucureștean, una dintre cele mai aglomerate rute de transport din Capitală, funcționează în această perioadă cu un număr redus de trenuri, susține președintele Unității Sindicatul Liber Metrou, Marian Artimon. Potrivit acestuia, pe M2 sunt utilizate în prezent aproximativ 15 garnituri, comparativ cu 23 înainte de pandemie și 16 în perioada verii. Situația vine după intrarea în revizie a șapte trenuri CAF. Metrorex susține însă că graficul normal de circulație este menținut și că a transferat trenuri Bombardier pentru a acoperi necesarul.
Probleme pe cea mai aglomerată magistrală de metrou. Lider USLM: Pe M2 mai circulăm cu 15 trenuri, față de 23 înainte de pandemie
Sursă foto: Marian Ilie / Mediafax Foto
Gabriel Negreanu
09 sept. 2026, 13:07, Social
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Marian Artimon a prezentat situația în timpul conferinței de presă organizate miercuri de USLM, cu tema „Cronica unei morți anunțate”, în contextul crizei financiare de la Metrorex.

„Pe Magistrala a doua s-au luat șapte trenuri la revizie de către mentenor și, în loc să circulăm cum, înainte de pandemie, circulam cu 23 de trenuri pe Magistrala a doua, acum suntem cu 15, mai puțin ca în vară, când aveam 16”, a declarat liderul sindical.

Metrorex a anunțat miercuri că șapte trenuri CAF au fost introduse în programul de revizie planificată, potrivit programului de mentenanță stabilit de fabricant. Pentru a menține graficul, Metrorex spune că a introdus pe traseu garnituri Bombardier.

Artimon: Trei Bombardier au fost aduse pe M2. Unul s-ar fi defectat

Potrivit președintelui USLM, pentru compensarea trenurilor CAF retrase au fost transferate trei garnituri Bombardier de pe alte magistrale.

„Ieri am luat trei și le-am dus și, ce să vezi, unul s-a defectat ieri în timpul circulației și de aia a fost acea agitație”, a afirmat Artimon.

Metrorex confirmă introducerea trenurilor Bombardier pentru acoperirea graficului, dar în comunicatul transmis miercuri compania nu menționează defectarea unei garnituri.

Compania susține că programul de circulație „se menține conform graficelor aprobate”, cu respectarea intervalelor normale pe toate magistralele.

Anterior, surse Metrorex citate de Gândul avertizaseră că retragerea celor șapte trenuri CAF ar putea conduce la creșterea timpilor de așteptare, într-un moment sensibil, imediat după începerea anului școlar. Potrivit acelorași informații, pe M2 sunt utilizate în mod obișnuit aproximativ 16 garnituri CAF, cu posibilitatea extinderii la 18.

Cele 13 trenuri noi pentru M5, invocate de liderul sindical

Artimon a legat problema materialului rulant disponibil și de întârzierile în introducerea noilor trenuri Alstom Metropolis destinate Magistralei 5.

„Nu au venit trenurile pe M5, acele 13 trenuri de care multă lume și-a luat gândul că mai vor veni vreodată”, a spus liderul sindical.

Afirmația necesită însă nuanțare. Contractul semnat cu Alstom prevede într-adevăr o primă tranșă de 13 trenuri Metropolis, în valoare de peste 100 de milioane de euro.

Problema nu este însă doar livrarea. La 21 mai 2026, 12 dintre cele 13 garnituri ajunseseră deja la Metrorex, dar se aflau încă în proceduri de testare și autorizare și nu puteau transporta călători.

Întârzierile acestor trenuri au împiedicat până acum înlocuirea materialului rulant mai vechi și redistribuirea mai eficientă a garniturilor existente între magistrale.

M2, sub presiune odată cu revenirea elevilor și angajaților

Momentul reviziilor este sensibil deoarece intervențiile au început odată cu revenirea traficului intens din septembrie.

Magistrala 2, care leagă Tudor Arghezi de Pipera și traversează principalele zone de birouri din Capitală, se numără printre cele mai aglomerate linii ale rețelei.

Sindicatul avertizează însă că problema materialului rulant se suprapune peste deficitul de personal și actuala criză financiară a companiei.

„Noi facem ceea ce trebuie să facem. Avem niște contracte de muncă, să venim să prestăm o activitate. Dacă nu se îndeplinesc condițiile pentru prestarea acelei activități, n-o să o mai executăm”, a declarat Marian Artimon.

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