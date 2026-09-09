Criza de la metrou. Lider sindical: „Din 16 septembrie, nimeni nu mai garantează că va funcționa”. Metrorex mai are 3000 de lei în conturi

Avertismentele au fost lansate miercuri, în cadrul conferinței organizate de Unitatea Sindicatul Liber Metrou la Piața Unirii 1, sub titlul „Cronica unei morți anunțate”.

Sindicaliștii spun că au avertizat încă de la începutul anului că finanțarea pusă la dispoziția Metrorex nu va fi suficientă pentru întregul an și că problemele vor deveni acute la sfârșitul lunii august sau începutul lunii septembrie.

„Încă de la începutul anului, în toate aparițiile pe care le-a avut USLM, am atras atenția că undeva la sfârșit de august, început de septembrie, se vor termina banii de exploatare”, a transmis conducerea sindicatului.

Sindicatul: „În conturile Metrorex mai sunt 3.000 de lei”

Cea mai gravă problemă, potrivit USLM, este plata salariilor. Liderii sindicali susțin că Metrorex trebuie să achite în următoarele zile drepturile angajaților, însă compania nu ar mai dispune de lichiditățile necesare.

„Mâine-poimâine trebuie să plătim salarii și nu avem niciun fel de bani ca să putem face această plată. (…) În conturile Metrorex mai sunt 3.000 de lei, adică insuficient să facem această plată”, au afirmat reprezentanții USLM.

Sindicatul avertizează că data critică este 12 septembrie, când ar trebui plătite drepturile salariale.

Potrivit sindicaliștilor, premierul și Ministerul Transporturilor au fost informați în repetate rânduri asupra riscului ca Metrorex să rămână fără bani.

USLM susține că o întârziere a salariilor ar putea declanșa reacții individuale ale angajaților, într-un moment în care compania se confruntă deja cu un deficit important de personal și cu mii de zile de concediu neefectuate.

„Atenție, pe data de 16 nimeni nu mai garantează că metroul va funcționa, pentru că oricine se va uita în pungă. A început școala, oamenii sunt tineri, au copii, au rate la bănci și nimeni de la bancă nu o să-i aștepte cu trei, patru, cinci zile”, a declarat președintele USLM.

Artimon spune că nu este vorba, în acest moment, despre anunțarea oficială a unei greve, ci despre faptul că fiecare angajat ar putea decide ce face dacă Metrorex nu își respectă obligațiile contractuale.

„Dacă nu dați banii, sunteți responsabili pentru ce va urma. Fiecare om va decide ceea ce va face, pentru că are de luat concediu. Pentru ce? Suntem sclavi, muncim aici pe plantație? Nu. Noi suntem oameni ai muncii, avem contracte colective, avem contracte individuale care trebuie să se respecte. Avem contracte de servicii publice de transport care trebuie să se respecte”, a spus Artimon.

300 de mecanici ar putea cere concediu din 16 septembrie

USLM susține că numai în cazul mecanicilor de tren există aproximativ 11.000 de zile de concediu de odihnă neefectuate.

„Este foarte probabil și posibil ca pe data de 16, din cei 400-500 de mecanici, vreo 300 care sunt afectați să vină să-și depună automat cererea de concediu. E foarte clar că fără personal nu poți să asiguri circulația”, au avertizat sindicaliștii.

Problema concediilor neefectuate nu este invocată pentru prima dată. În luna iunie, USLM susținea public că există peste 10.000 de zile de concediu neacordate mecanicilor și un deficit de peste 150 de mecanici și mecanici-ajutori.

Sindicatul susține că numai în luna august angajații din zona de circulație și mișcare au efectuat peste 10.000 de ore suplimentare.

Cum s-a ajuns aici: bugetul Metrorex nu a fost aprobat în termenul legal

Legea bugetului de stat pentru 2026, Legea nr. 43/2026, a fost publicată în Monitorul Oficial la 27 martie.

Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 stabilește că bugetele companiilor de stat trebuie aprobate în termen de 150 de zile de la intrarea în vigoare a legii bugetului de stat. Dacă termenul nu este respectat, alocarea fondurilor de la bugetul de stat se suspendă până la aprobarea bugetului companiei.

Exact această prevedere a lovit acum Metrorex.

Compania a solicitat deschiderea unor credite bugetare în valoare de 63,458 milioane de lei, reprezentând subvenția pentru luna septembrie, însă documentația a fost restituită de Ministerul Transporturilor deoarece Metrorex nu avea bugetul pentru 2026 aprobat în termenul prevăzut de lege.

„Surpriză, dar nu știu de ce surpriză, pentru că nu exista alt răspuns: s-a transmis că nu putem să vă acordăm subvenția pe luna septembrie pentru că nu ați trimis bugetul”, au afirmat reprezentanții USLM.

Sindicatul susține că în cursul acestui an au existat patru variante ale proiectului de buget, însă acestea ar fi fost retrimise Metrorex în urma observațiilor făcute în circuitul de avizare.

Există totuși o ieșire din blocaj

Situația nu înseamnă că Metrorex a pierdut definitiv subvenția pe tot restul anului.

Legislația permite aprobarea bugetelor companiilor de stat care au depășit termenul inițial până la 31 octombrie, însă autoritatea în subordinea căreia se află compania trebuie să facă și o analiză privind cauzele pentru care termenul legal nu a fost respectat și, după caz, persoanele responsabile. Odată aprobat bugetul în această procedură, suspendarea fondurilor poate înceta.

Sindicaliștii afirmă că în ultimele zile conducerea Metrorex și Ministerul Transporturilor încearcă să deblocheze situația.

„Ieri am avut întâlnire cu conducerea Metrorex, care a fost chemată de urgență la ministru, și am înțeles că fac tot ceea ce depinde de dumnealor să aprobe bugetul, pe ultima sută de metri, în ceasul al 13-lea”, a transmis USLM.

Aproape 1.000 de angajați mai puțin decât numărul de posturi aprobat

Potrivit cifrelor prezentate de USLM în conferința de presă, Metrorex are aprobate 5.922 de posturi, însă ar funcționa în prezent cu aproximativ 4.934 de angajați, adică aproape 1.000 mai puțin.

„Oamenii aproape au ajuns să doarmă la serviciu, că dacă pleacă acasă nu mai au timp să se întoarcă”, au afirmat reprezentanții sindicatului, descriind nivelul ridicat al orelor suplimentare.

USLM susține că deficitul nu poate fi acoperit rapid prin angajări, deoarece o mare parte din personalul Metrorex lucrează în condiții speciale, în subteran, iar unele funcții presupun condiții medicale, psihologice și profesionale specifice.

Disputa privind subvenția Metrorex

Conflictul financiar este mai vechi decât actuala problemă procedurală a bugetului.

USLM susține că necesarul de compensație prevăzut pentru 2026 prin Contractul de Servicii Publice este de aproximativ 1,27 miliarde de lei, în timp ce suma pusă inițial la dispoziția companiei a fost semnificativ mai mică.

Sindicatul afirmase anterior că Ministerul Finanțelor indicase pentru Metrorex o sumă de aproximativ 750 de milioane de lei, în condițiile în care contractul de servicii publice prevedea o compensație de 1,27 miliarde de lei.

Problemele de subcompensare nu au apărut în 2026. În documentele oficiale ale Metrorex privind anii anteriori, compania arăta că pentru perioada 2018-2024 diferențele dintre compensația calculată și sumele efectiv primite ajunseseră la aproape 986 de milioane de lei.

Sindicaliștii resping, în acest context, afirmațiile potrivit cărora Metrorex ar reprezenta o „gaură neagră” pentru bugetul de stat și susțin că societatea îndeplinește mai multe funcții decât simpla operare a trenurilor.

„Metrorex este administrator de rețea, Metrorex este operator feroviar, își asigură singur alimentarea cu energie, zona de automatizări prin fibră optică și telecomunicații și desfășoară și activitatea de protecție civilă”, au susținut reprezentanții USLM.