Dominic Fritz cere alegeri anticipate pentru ieșirea din criza politică: Cea mai legitimă soluție, să punem din nou decizia în mâinile cetățenilor

Președintele USR Dominic Fritz consideră că actualul impas politic a fost creat în mod conștient și a criticat excluderea posibilității alegerilor anticipate.

„Această criză nu a căzut din cer. Am avertizat încă de dinainte de moțiune. PSD și AUR și-au asumat-o și acum trebuie să ne explice de ce ar crede ei că există o soluție ușoară. soluția sunt alegere anticipate. Nu înțeleg de ce această soluție este constant ignorată și ne prefacem că trebuie să găsim o soluție amorală cu un partid care s-a compromis complet”, a declarat Fritz, miercuri, la RFI.

Alegerile anticipate, singura soluție

Despre organizarea alegerilor anticipate, liderul USR a spus că reprezintă „singura soluție legitimă”, întrucât cetățenii sunt cei care decontează efectele economice ale blocajului politic.

„Cetățenii nu știu cum va fi ziua de mâine. Cetățenii simt în buzunarul lor această criză și de aceea eu cred că e dreptul cetățenilor să aleagă care este direcția pentru această țară. Nu doar că nu mă tem, chiar cred că cea mai legitimă soluție în această criză sunt alegeri anticipate în care punem din nou decizia în mâinile cetățenilor”, a continuat președintele.

Întrebat despre posibile efecte adverse ale alegerilor anticipate, efecte precum creșterea partidului AUR sau obținerea unui rezultat asemănător cu aritmetica parlamentară actuală, Fritz a spus că „nu ne putem teme de cetățeni”.

„E fix această teamă față de cetățeni de care vorbeam și care cred că nu este foarte sănătoasă într-o democrație. Desigur că scorul PSD s-ar înjumătăți, e evident. eu cred că multă lume s-a prins că PSD este un partid care zboară în avioane de lux și nu îi pasă de români”, a declarat liderul USR.

Mitul premierului independent

Referitor la scenariul numirii unui prim ministru tehnocrat sau independent politic, Dominic Fritz a subliniat că o astfel de etichetă este falsă.

„Un premier este dependent de majoritatea care votează în Parlament și care îi susține proiectele în Parlament. Dacă din majoritatea asta face parte un partid care a încălcat toate protocoalele de coaliție, atunci acest premier nu este independent”, a conchis primarul din Timișoara.

Blocajul politic de la București

Încă de la începutul lunii mai, când Guvernul condus de Ilie Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură, România trece printr-o criză politică.

După căderea Guvernului, președintele Nicușor Dan a început consultări pentru formarea unei noi majorități. Prima propunere de premier, Eugen Tomac, nu a reușit să strângă sprijinul necesar.

Ulterior, șeful statului l-a desemnat pe Adrian Veștea pentru funcția de premier, însă Guvernul propus de acesta a picat în Parlament.

După eșecul propunerii Veștea, Partidul Social Democrat l-a nominalizat pe Sorin Grindeanu pentru funcția de premier, în timp ce PNL, USR și UDMR l-au propus pe europarlamentarul PNL, Siegfried Mureșan. Cu toate acestea, Nicușor Dan a refuzat să facă o desemnare, susținând că niciun nume nu poate strânge o majoritate.

De asemenea, în repetate rânduri, președintele Nicușor Dan a exclus posibilitatea organizării de alegeri anticipate și formarea unui guvern la care să participe și AUR. Și PSD a afirmat în repetate rânduri că nu va guverna alătură de AUR.