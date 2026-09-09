„Se pierd procese cu complicitatea autorităților”: Buzoianu, despre cazul drumului din Băneasa

Într-o postare încărcată pe contul său de Facebook, Diana Buzoianu vorbește despre „cum arată Direcții Silvice putred de corupte”.

Potrivit ministrei interimare a Mediului, se pierd procese deși e clar că a avut loc o ilegalitate „cu complicitatea autorităților”.

Buzoianu: „Romsilva mimează că apără pădurile în instanțe”

Ea menționează cazul drumului din Băneasa, unde „Romsilva mimează că apără pădurile în instanțe, dar face fix pe dos în procese”.

Referitor la deschiderea drumului prin pădurea Băneasa până la judecata pe fond, Buzoianu afirmă că locuitorii din Greenfield au nevoie de încă un drum. Însă, soluția legală era „drumul promis de dezvoltator (care nu s-ar fi apucat real niciodată de acest drum cât timp știa că poate încălca legea cu drumul prin pădure. Acum e în lucru), continuă ea”.

Cu toate acestea, „Direcția Silvică Ilfov, prin domnul Răduță, a ales varianta ilegală. După o modificare magică a amenajamentului silvic care a trecut acel drum, cu nerespectarea legii, ca fiind drum forestier, domnul Răduță, Directorul Direcției Silvice Ilfov, a semnat rapid un contract și a dat drumul la acces pe un drum unde știa că nu se poate circula legal”, susține Buzoianu.

În acest context, „dezvoltatorului îi explodează prețurile la apartamente”, iar drumul inițial e blocat pentru ani de zile, adaugă ministra.

Anul trecut „a fost trimis Corpul de Control al Ministerului Mediului, pentru a vedea ce s-a întâmplat acolo. Scoatem la iveală ilegalități după ilegalități. Romsilva iese și spune că a reziliat contractul. Dezvoltatorul se apucă, brusc, după ani de zile, de drumul promis”, menționează ea.

Decizia Curții de Apel

Ulterior, „la Tribunalul București se cere suspendarea rezilierii contractului. Judecătorii decid că nu vor suspenda rezilierea contractului. În recurs, însă, Curtea de Apel setează definitiv decizia că drumul va fi redeschis până la momentul în care se judecă pe fond procesul, dar nu mai târziu de septembrie 2028”, afirmă Buzoianu.

„Direcția Silvică Ilfov, cu Răduță în frunte, zice chiar că ea nu e de acord cu denunțarea contractului. Direcția Silvică Ilfov, deși legal citată, nu a formulat întâmpinare”, potrivit acesteia.

Directorul General al Romsilva, „singurul care poate lua măsuri împotriva directorilor direcțiilor silvice, nu acționează în niciun fel”, continuă ea.

„Această instituție nu se va face bine tot cu aceiași oameni la conducere, ținuți în brațe politic de decenii”, a conchis Diana Buzoianu.